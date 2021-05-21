Материалы по делу Моргенштерна переданы в суд

Материалы административного дело о пропаганде наркотиков в творчестве рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) переданы в суд, пишет РЕН ТВ в пятницу, 21 мая.

По данным телеканала, музыканту грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток и денежный штраф.

Ранее, 20 мая, стало известно, что экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в песнях рэпера. По мнению специалистов, Моргенштерн формирует у своих поклонников положительное отношение к запрещенных веществам и их употреблению.

В свою очередь, адвокат исполнителя Сергей Жорин опроверг заключения экспертизы.

17 апреля сообщалось о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом для возбуждения дела стали клипы артиста «Розовое вино-2» и Family. По предварительным данным, музыканту грозит штраф до 1 млн рублей.

В этот же день адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что в ходе расследования специалистам управления за оборотом наркотиков ГУ МВД России, а также лингвистам и судьям придется внимательно ознакомиться с текстами песен исполнителя.