В большинстве регионов России снизилась выдача кредитных карт

Выдача кредитных карт в России снизилась. Причем падение отмечается в большинстве регионов страны, особенно на юге, сообщает телеканал «Известия». В апреле 2021 года банки выдали 1,04 млн кредиток. Показатель на 5,1% меньше, чем месяцем ранее. Однако при этом число выданных карт выше, чем в апреле 2020 года, на 163,9%. Эксперты считают, что популярность кредиток восстанавливается после пандемии, пусть и не всегда равномерно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.