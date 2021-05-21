Глава Удмуртии заявил о готовой площадке для Tesla

Илон Маск заявил о планах размещения производства автомобилей Tesla в России. Место для строительства завода ему предложил глава Удмуртии.

В своем аккаунте в Twitter Александр Бречалов написал обращение к основателю компании Tesla. Руководитель региона заявил, что для размещения филиала в России уже готова площадка в Удмуртии.

«Илон Маск заявил о планах размещения производства Tesla в России. Welcome to Udmurtia! Площадка для вас готова!» — написал Александр Бречалов и закрепил запись, передает udm-info.ru.

Американская компания Tesla в конце 2026 года планирует выпустить новый электрический минивэн. Отмечается, что автомобиль получит вместительный салон с третьим рядом сидений, а также увеличенную колесную базу.

У модели будут раздвижные двери и плоская крыша, что позволит владельцам прикрепить негабаритный груз для семейных поездок. Новый минивэн оснастят полным приводом. Запас хода автомобиля составит 650 км.