Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Центральный аппарат СК расследует гибель рабочих на очистных сооружениях
Политика
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия
Общество
Движение в Южном Бутово полностью восстановили после возгорания автомобилей
Наука
Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО над Калифорнией
Общество
Работу ЦДМ на Лубянке приостановили на неделю из-за нарушений мер по COVID-19
Мир
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Общество
Попова призвала россиян вакцинироваться от COVID-19 до лета
Мир
Не менее 25 человек были ранены в ходе беспорядков у мечети в Иерусалиме
Происшествия
Нетрезвый подросток насмерть сбил пожилую женщину в Тульской области

Глава Удмуртии заявил о готовой площадке для Tesla

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Илон Маск заявил о планах размещения производства автомобилей Tesla в России. Место для строительства завода ему предложил глава Удмуртии.

Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России

В своем аккаунте в Twitter Александр Бречалов написал обращение к основателю компании Tesla. Руководитель региона заявил, что для размещения филиала в России уже готова площадка в Удмуртии.

«Илон Маск заявил о планах размещения производства Tesla в России. Welcome to Udmurtia! Площадка для вас готова!» — написал Александр Бречалов и закрепил запись, передает udm-info.ru.

Американская компания Tesla в конце 2026 года планирует выпустить новый электрический минивэн. Отмечается, что автомобиль получит вместительный салон с третьим рядом сидений, а также увеличенную колесную базу.

У модели будут раздвижные двери и плоская крыша, что позволит владельцам прикрепить негабаритный груз для семейных поездок. Новый минивэн оснастят полным приводом. Запас хода автомобиля составит 650 км.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021