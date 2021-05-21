Не менее 25 человек были ранены в ходе беспорядков у мечети в Иерусалиме

Как минимум 25 человек получили ранения в результате беспорядков на территории мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает корреспондент «Известий».

Отмечается, что среди пострадавших есть женщины. При этом взрывы больше не раздаются.

Ранее в этот же день израильские военные и полиция вторглись на территорию мечети. Представители военных подразделений Израиля обстреливали палестинцев. Полиция использовала шумовые гранаты и слезоточивый газ для того, чтобы разогнать людей.

Позже стало известно, что в результате столкновения с полицией пострадали около 15 палестинцев. Эти данные подтвердил израильский портал Ynet со ссылкой на Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Уточнялось, что пострадавшие получили ранения от резиновых пуль и шумовых гранат, которые применялись правоохранителями.

Накануне израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с московским). Радикальное движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

При этом 21 мая пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа, которым подверглась южная часть Израиля. Отмечается, что они были проведены за несколько минут до начала перемирия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о разрушенных Израилем в ходе противостояния с боевиками из сектора Газа километрах тоннелей, бункерах и командных пунктах движения ХАМАС.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.