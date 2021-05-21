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Эксперт назвал условия завершения конфликта между Израилем и Палестиной

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Востоковед Роланд Биджамов в пятницу, 21 мая, оценил объявление о режиме прекращения огня между Израилем и Палестиной и рассказал «Известиям», при каких условиях может быть окончательно завершен конфликт в регионе.

Режим превращения огня: как Израиль и Газа идут к перемирию
«Известия» побывали на границе с Газой и попали под перекрестный ракетный обстрел

«Это перемирие имеет шанс действительно принять устойчивый характер, но не исключено, что за этим последуют дальнейшие вспышки и эскалации, что, впрочем, маловероятно. <…> Всё равно мне кажется, что проблема окончательно будет решена, только когда Израиль добьется своих военных целей в Газе, а цель у него одна — это максимально ослабить военную инфраструктуру и вообще инфраструктуру ХАМАС», — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что, к сожалению, данная проблема не решается, потому что требует совершенно других подходов, а Израилю, по его мнению, придется пересмотреть свою политику. Также Биджамов указал на то, что любое военное решение, как, например, режим прекращения огня, действует короткое время, после чего рано или поздно начинается очередной раунд эскалации.

Согласно мнению эксперта, для окончательного решения конфликта необходимо отказаться от некоторых провоцирующих моментов и вернуть доверие палестинской стороны. Прежде всего, для этого нужно прекратить поддерживать радикальных поселенцев и делать резкие шаги, касающиеся демографических изменений на территориях.

Помимо этого, стоит окончательно определиться со статусом Восточного Иерусалима и перейти к более серьезным проблемам между Израилем и Палестиной — в частности, к вопросу беженцев, добавил востоковед. Кроме того, нужно поднять уровень жизни на Западном берегу реки Иордан, чтобы у палестинской стороны не возникало поводов для перехода к радикальным действиям, и перевести все проблемы между сторонами конфликта в мирное и конструктивное русло.

«Я считаю, что двухгосударственное решение возможно, оба народа в принципе могут жить вместе на этой земле, если не давать поводов радикалам. В то же время очень часто политика сторон дает поводы именно радикалам с обеих сторон. <…> В первую очередь, Израиль как более сильная сторона, как более мощная должна сделать нужный шаг навстречу и первая должна исправить все свои ошибки, которые были сделаны на этом направлении», — подчеркнул эксперт.

Ранее в этот день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва приветствует режим прекращения огня между Израилем и Палестиной в зоне конфликта. Она также отметила, что в результате предпринятых усилий удалось остановить кровопролитие, которое уже унесло жизни 230 жителей Палестины, среди которых было 52 ребенка, а также 12 граждан Израиля.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Радикальное движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

19 мая президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

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