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Напавший на учителя с ножом в Березниках школьник не состоял на учете

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Ученик 10-го класса лицея № 1 города Березники в Пермском крае, который напал на преподавателя с ножом, не состоял на профилактическом учете у правоохранителей. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова.

Она уточнила, что на учете также не состояла и семья молодого человека.

«Все в шоке. Понять не могут, что произошло. Был ли это конфликт с учителем? Или просто какой-то сбой в поведении ребенка? Сейчас комиссия выехала на место, будет разбираться во всех нюансах произошедшего», — рассказала она ТАСС.

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Денисова сообщила, что в настоящее время учитель госпитализирован. Ученик, который осуществил нападение, понесет за это уголовное наказание, так как ему, по данным Денисовой, 16–17 лет. При этом уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае не уточнила, по какой причине молодой человек мог взяться за оружие. Она также отметила, что в настоящий момент целесообразно говорить об организации видеонаблюдения в образовательных учреждениях.

«С точки зрения охраны я бы предложила (устанавливать. — Ред.) камеры в классах. В некоторых школах это есть. Тогда и дети будут знать, что всё записывается и завтра родителям покажут, что они делали. И учителя будут в рамках себя держать», — заключила Денисова.

Ранее в этот день учащийся лицея напал на преподавателя с ножом в Прикамье. Сообщалось, что пострадавшей стала учительница физики, она находится в состоянии средней тяжести.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края 21 мая рассказали, что охрана лицея в Березниках действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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