СК завел дело после нападения школьника с ножом на учителя в Прикамье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения учащегося лицея с ножом на преподавателя в Прикамье. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

Нападение произошло ранее в этот же день. 16-летний лицеист ранил педагога учебного заведения, после чего учителя госпитализировали в одно из местных медучреждений.

Как отмечал портал 59.RU, пострадавшая — учительница физики.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», — уточнили в СК.

Подростка задержали. Следовали проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначаются необходимые экспертизы.

Работу следственно-оперативной группы координирует заместитель руководителя следственного управления СУ СК России. На место нападения также прибыли руководитель и следователи территориального следственного отдела.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшей атаки на педагога.