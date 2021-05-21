Учащийся лицея напал на преподавателя с ножом в Прикамье. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

«Сегодня в городе Березники в лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан», — говорится в сообщении.

По данным главка МВД, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, выясняются все обстоятельства происшествия

Как отмечает портал 59.RU, пострадавшая — учительница физики, ее госпитализировали.

Других подробностей пока не сообщается.