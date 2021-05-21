В Пермском крае оценили действия охраны лицея во время ЧП

Охрана лицея в Березниках, где ученик напал на учительницу, действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии. Об этом 21 мая сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«В крае выработан комплекс мер. В данном случае охрана действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии. Но обыскивать детей при входе в школу охранники не имеют права ни с этической, ни с законодательной позиции. Наряд Росгвардии прибыл и задержал ученика», — сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края в Instagram.

Ранее 21 мая учащийся лицея напал на преподавателя с ножом в Прикамье. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, выясняются все обстоятельства происшествия.

Пострадавшей стала учительница физики. Женщина была госпитализирована.

Следственное управление СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело.