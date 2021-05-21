В Прикамье рассказали о состоянии пострадавшей при нападении учительницы

Учительница, пострадавшая в результате нападения учащегося лицея в Березниках, находится в состоянии средней тяжести, сообщили в пятницу, 21 мая, власти Пермского края.

«Пациентка — в состоянии средней тяжести», — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Instagram.

По его словам, власти региона готовят вертолет для транспортировки учительницы в Пермь. Махонин также уточнил, что других пострадавших нет. В лицей в Березниках выдвинулся министр образования края.

По данным портала 59.RU, у пострадавшей множественные ножевые ранения шеи и плеча.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка Пермской области Светлана Денисова, ранее проблем у подростка не было, передает «Говорит Москва». Она рассказала, что нападавший — учащийся 10 класса, причины конфликта пока не известны.

О нападении стало известно ранее в пятницу. Самого нападавшего задержали.

По данным местных СМИ, пострадавшая — учительница физики.