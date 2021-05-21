Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил пепел на высоту до 3,2 км

Вулкан Эбеко на Курильских островах вновь выбросил пепел. На этот раз высота выброса достигла до 3,2 км. Об этом сообщила в пятницу, 21 мая, пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

«В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1 156 м, в 7 км от г. Северо-Курильск, хребет Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 3,2 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 км», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в связи с выбросом пепла угрозы для жизни населения нет, пеплопад не наблюдается, запаха сероводорода нет.

Ранее, 12 мая, вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км. Днем ранее выброс пепла составил до 1,5 км.

Эбеко – действующий вулкан, расположенный на севере острова Парамушир в северной части хребта Вернадского. Считается одним из самых активных вулканов на Курильских островах. Он активизировался в ноябре 2016 года.