Стали известны место и дата проведения детского «Евровидения»

Песенный конкурс «Детское Евровидение» пройдет в 2021 году в Париже. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил организатор музыкального соревнования Европейский вещательный союз в своем официальном Twitter-аккаунте.

Шоу пройдет 19 декабря на площадке филармонии «Музыкальная Сена», его будет транслировать официальный телеканал страны France.

В конце ноября прошлого года победительницей песенного конкурса «Детское Евровидение – 2020» стала представительница Франции Валентина Тронель с композицией J'imagine («Я представляю себе»). Участница из России Софья Феськова, исполнившая песню My New Day («Мой новый день»), заняла 10-е место.

Финал конкурса проходил в формате телемоста из-за пандемии COVID-19, организатором мероприятия была Польша. Участники пели в студии, находясь в своей стране.

«Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие певцы в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.