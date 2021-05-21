Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Каир направит делегации в Палестину и Израиль для контроля за перемирием
Мир
Высылаемых американских дипломатов обязали покинуть РФ до конца 21 мая
Мир
Японцы по ошибке получили по $1400 от властей США
Культура
Стали известны место и дата проведения детского «Евровидения»
Мир
Google анонсировал открытие в Нью-Йорке первого офлайн-магазина
Мир
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул страну
Мир
Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля
Интернет
Twiiter упростил процесс верификации пользователей
Мир
США указали на ответственность РФ за действия находящихся на ее территории хакеров

Стали известны место и дата проведения детского «Евровидения»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Песенный конкурс «Детское Евровидение» пройдет в 2021 году в Париже. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил организатор музыкального соревнования Европейский вещательный союз в своем официальном Twitter-аккаунте.

Шоу пройдет 19 декабря на площадке филармонии «Музыкальная Сена», его будет транслировать официальный телеканал страны France.

В конце ноября прошлого года победительницей песенного конкурса «Детское Евровидение – 2020» стала представительница Франции Валентина Тронель с композицией J'imagine («Я представляю себе»). Участница из России Софья Феськова, исполнившая песню My New Day («Мой новый день»), заняла 10-е место.

Финал конкурса проходил в формате телемоста из-за пандемии COVID-19, организатором мероприятия была Польша. Участники пели в студии, находясь в своей стране.

«Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие певцы в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021