«При Витории «Спартак» сможет заиграть комбинационно»

В воскресенье, 16 мая, завершился очередной сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). И хотя чемпион был известен заранее, интрига сохранялась до последних минут — кто покинет РПЛ, а кто попадет в еврокубки. В итоге «Ротор» и «Тамбов» не смогли сохранить прописку в элитном дивизионе, а в международные клубные турниры вышли пять команд. Компанию «Зениту» в Лиге чемпионов составит «Спартак», «Локомотив» представит Россию в Лиге Европы, а «Рубин» и «Сочи» — в Лиге конференций.

Об итогах сезона «Известия» поговорили с именитым российским специалистом, бывшим главным тренером московского «Динамо» и «Крыльев Советов» Андреем Кобелевым.

— Третье чемпионство подряд у «Зенита». Есть ли конкуренты у команды из Санкт-Петербурга?

— Думаю, «Зенит» лучше всех укомплектован для российского чемпионата. Если никто из команды не уйдет, то остальным клубам придется поднапрячься, чтобы конкурировать с питерцами. Кто может это сделать? «Локомотив», хотя мы видим, что оттуда как раз уходят ключевые игроки. Сложно спрогнозировать, как будет строиться команда Марко Николича на следующий сезон. Мы не понимаем, кто придет в «Спартак». Уйдет ли Ларссон или Крал? Мне представляется, что конкуренты «Зенита» в следующем сезоне — это «Локомотив», «Спартак» и «Динамо».

— В следующем году «Зенит» сможет что-то показать в Лиге чемпионов?

— Шансы всегда есть. Надо смотреть, будет ли «Зенит» усиливаться и какими игроками. И самое главное — это жеребьевка. Может попасться проходимая группа, а может и нет. От многих факторов будет зависеть результат в Лиге чемпионов. Плюс очень много игроков «Зенита» выступают за национальную команду, а впереди Евро-2020. То есть футболисты сборной войдут в следующий чемпионат без отпуска. Это может негативно повлиять.

— Вы согласны с тем, что Семак лучший тренер РПЛ на данный момент?

— Я уверен в этом! Команда занимает первое место три сезона подряд, поэтому наставник и считается лучшим.

— Способен ли Артем Дзюба побить рекорд Александра Кержакова по голам в чемпионате России (у Дзюбы 203 гола, у Кержакова — 233. — «Известия»)?

— Ничего исключать нельзя. Дзюба стабильно забивает по 15+ голов в сезоне. Еще два-три года и рекорд будет побит.

— Можно ли сказать, что для «Спартака» этот сезон был успешным?

— Думаю, такие заявления должны делать руководители клуба. Для кого-то второе место — это победа, для других — поражение. Но учитывая силу «Зенита» на сегодняшний день, можно сказать, что результат положительный. Особенно если вспомнить, что всем было известно об уходе Доменико Тедеско. Мы знаем, что у «Спартака» будет новый тренер, который будет менять команду. Как это всё повлияет на «Спартак», можно только гадать.

— Уход Тедеско — большая потеря для «Спартака»?

— Тренер привел команду к серебряным медалям. Наверное, на сегодня уход Тедеско — это потеря. Но если в следующем году «Спартак» займет первое место, то все скажут: «Хорошо, что Тедеско ушел». Кто бы что ни говорил, но красно-белые получили право на выступление в Лиге чемпионов, и в этом большая заслуга Доменико.

— Возможно, новым главным тренером «Спартака» станет Руй Витория. Что вы об этом думаете?

— Я пристально наблюдаю за португальским чемпионатом. Это же настоящая кладезь юных талантов! Я вижу, что практически все команды проповедуют атакующий и агрессивный футбол. Придет Руй Витория или нет, еще непонятно. Но у меня нет сомнений, что с его приходом «Спартак» сможет заиграть комбинационно.

— Оправдало ли себя возвращение Квинси Промеса?

— Судя по результату, да. Промес является лидером не только на поле, но и в раздевалке. Вряд ли Квинси в своем возрасте сильно прибавит. Но мне кажется, он станет одним из лидеров «Спартака» на ближайшие годы.

— Марко Николич смог поставить игру в «Локомотиве» всего за одни сборы?

— Это возможно, почему нет. «Локомотив» располагает очень качественным подбором футболистов. Здесь просто сложился кубик Рубика. Николич нашел оптимальный состав и расположение футболистов на поле. Что особенно важно — наладился психологический климат внутри коллектива. Возможно, именно психология и сыграла ключевую роль. Могли ли мы себе представить в прошлом году, что Антон Миранчук не будет попадать в состав? Проведена определенная работа тренерским штабом. Раскрылись другие люди — тот же Крыховяк заиграл по-другому. Я считаю, что Гжегож — лучший игрок весенней части сезона. Мы видели, что и [Федор] Смолов обрел свою прежнюю форму.

— Такой «Локомотив» сможет что-то показать в Лиге Европы?

— Для меня сейчас единственный еврокубок — это Лига чемпионов. Потому что Лига Европы стала второсортным турниром. Плюс появилась еще Лига конференций. Всё это делается в угоду прибыли. Создаются новые турниры, которые вряд ли будут собирать достаточно большую аудиторию. Будет ли «Локомотив» ставить для себя цели в Лиге Европы, я не знаю. Но для игры в еврокубках нужно иметь два состава, ибо календарь очень напряженный.

— «Локомотив» способен отобрать чемпионство у «Зенита»?

— «Локомотив» и в этом году мог это сделать. Был конкретный шанс. Если бы они обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге, то чемпионская гонка продолжалась бы. И неизвестно, чем бы она закончилась. Мне совсем непонятно, что будет в следующем году. И я не вижу смысла загадывать.

— Можно ли сейчас делать вывод о работе Ивицы Олича в ЦСКА?

— Он работает всего пару месяцев. Конечно, мы видим, что в ЦСКА идет перестройка, омоложение состава. Это понятно для всех. Олич пришел в команду, которая уже играла. За пару месяцев вряд ли возможно что-то изменить. Необходимо подождать, а потом уже будем смотреть. Сезон для ЦСКА провальный — об этом все говорят, это очевидно. Думаю, что в следующем году ЦСКА будет очень злым. Первые семь-десять игр покажут, как будет развиваться команда.

— В ЦСКА по ходу сезона было очень много травм. С чем это может быть связано?

— Когда мы говорим о количестве травм, надо смотреть на хронологию. Если это одинаковые травмы, то это может о чем-то свидетельствовать. Если они получены в игровых эпизодах, то тут вряд ли можно говорить о тренировочном процессе. Надо анализировать каждую травму в отдельности.

— Может ли отсутствие еврокубков как-то положительно сказаться на игре ЦСКА?

— Так и получается. Больше будет времени на подготовку к конкретному матчу. В этом будет преимущество ЦСКА перед командами, которые играют в Европе. Опять же тут всё зависит от армейцев — как они подойдут к сезону, как будут готовы.

— Сандро Шварц делает ставку на молодых игроков. Не кажется ли вам, что неопытность и молодость повлияли на результат в сезоне?

— Вряд ли это только неопытность. Шварц работает неполный цикл, команда все-таки по ходу сезона перестраивалась. Мне импонирует, что «Динамо» играет в задорный и юношеский футбол. Ребята не боятся, идут в обводки, атакуют. Это очень радует. Седьмое место — не показатель. Нужно рационально подходить к возрасту и к футболистам, которые сидят на лавке. В этом году у «Динамо» была хорошая скамейка, которая позволяла маневрировать. С одной стороны, игра команды вселяет уверенность, но с другой, седьмое место — не тот результат, на который все рассчитывают.

— Нет ли у вас опасения, что этих самых молодых игроков «Динамо» могут раскупить?

— Вряд ли. В «Динамо» хорошие условия. Также я считаю, что ребята слишком молодые. Им еще необходимо поиграть за «Динамо», ведь не в каждой команде уделяют такое внимание молодым игрокам. Надо пользоваться тем, что им предлагает клуб.

— Почему «Краснодар» так штормит? В чем причина?

— Плохие результаты, вот и всё. Осень прошла вполне позитивно: команда неплохо смотрелась на групповом этапе Лиги чемпионов, вышла в Лигу Европы. Для «Краснодара» это результат. Я думаю, что в связи с большим количеством травм весенняя часть чемпионата не задалась. Как я уже неоднократно говорил, два года назад появилась тенденция на покупку игроков среднего класса. «Краснодар» — яркий пример этой тенденции. В команде вроде бы собраны неплохие легионеры, но они не способны решать высокие задачи на длинной дистанции.

— Что вы думаете о возвращении в РПЛ самарских «Крыльев Советов»? Смогут ли они закрепиться в элите?

— Мне нравилось, как «Крылья» играли с командами премьер-лиги в Кубке России. И тот же финал показал, что «Крылья» могут бороться, но им тяжело держать интенсивность. Самарцы мне напоминают «Динамо», такой же задор. Всё зависит от состава «Крыльев» — кого продадут, кем укрепятся. И не менее важно начало чемпионата. Если они смогут набирать очки с самого начала, то будут играть более раскрепощенно. «Крылья» влюбили нас в себя своей игрой, но как будет дальше — очень тяжело понять.

— Стоит ли Ивану Сергееву уходить из «Крыльев» в более сильную команду?

— Сергеев обладает определенными качествами. Если ему и уходить, то он должен понимать, куда именно и как будет строится игра.

— Какое событие удивило вас в этом сезоне больше всего?

— Всё было логично. Больше всего меня удивило крупное поражение «Локомотива» от «Зенита» (1:6), когда решалась судьба золотых медалей. Я думал, что команда Николича даст бой.