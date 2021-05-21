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Жилой ход: в ведомственные общежития предложили заселить нуждающихся

Такие здания есть в каждом городе страны
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Жилой ход: в ведомственные общежития предложили заселить нуждающихся
2021-05-20 19:22:24">
2021-05-20 19:22:24
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Бывшие ведомственные общежития хотят использовать для временного проживания нуждающихся. Такие поправки в действующее регулирование готовит комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Корректировки внесут после рассмотрения законопроекта о бывших ведомственных общежитиях — его второе чтение запланировано на ближайшее время. Об этом «Известиям» рассказали в комитете. Ведомственные общежития есть в каждом городе страны, но многие из них приватизированы, и новые собственники завышают коммунальные тарифы для жильцов. Депутаты предлагают заключать с проживающими договоры найма по Жилищному и Гражданскому кодексам РФ, что в том числе позволит сократить суммы в квитанциях за ЖКУ.

Для маневра

Зависший с 2017-го законопроект о бывших ведомственных общежитиях рассмотрят во втором чтении в ближайшее время, рассказали «Известиям» в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. После приватизации предприятий, в ведении которых находились общежития, они перешли или в частную собственность, или в муниципальную. Такие дома есть в каждом городе страны, сказала «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Например, только в подмосковном Сергиевом Посаде их как минимум три, сказал первый зампред комитета ГД по жилищной политике Сергей Пахомов.

Жилой ход
Общежитие
Фото: ТАСС/Zuma/Alexey Sukhorukov

Следующим шагом мы будем предлагать ввести упрощенный порядок передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты. И тогда они смогут их использовать в том числе как маневренный фонд. Мы готовим такую законодательную инициативу, — сообщил «Известиям» парламентарий.

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Маневренный фонд — жилье, временно предоставляемое нуждающимся гражданам по договору социального найма.

Сегодня в России более 200 бывших ведомственных общежитий в частной собственности. Большая часть из них находится в неудовлетворительном состоянии — изношены на 30–85%. Кроме того, собственники нередко назначают проживающим завышенные (коммерческие) коммунальные тарифы за содержание общего имущества, сказано в пояснительной записке к законопроекту. На них не распространяются нормы Жилищного кодекса РФ, как на переданные муниципалитетам.

Законопроект предполагает, что в домах, которые передаются органам местного самоуправления, с жителями будет заключен договор социального найма, согласно нормам ЖК РФ. В случае если дома приватизированы, а жилое помещение предоставлено гражданам до этого, будет заключаться договор найма в соответствии с Гражданским кодексом РФ, сказал Сергей Пахомов.

Проектируемые нормы предусматривают, что наниматель жилого помещения будет платить за наем, содержание и текущий ремонт общего имущества и за коммунальные услуги. Капремонт же оплатит собственник, следует из документа. Размер тарифов устанавливается наймодателем, но не может превышать величины, устанавливаемой ч. 3 ст. 156,1, ст. 57 ЖК РФ, указано в законопроекте.

Жилой ход
кухня в общежитии
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Таким образом депутаты планируют защитить права жителей приватизированных предприятиями бывших ведомственных общежитий, которые поселились в помещениях до даты приватизации (это, как правило, 1992 год). Они будут считаться проживающими по коммерческому найму, но с муниципальными тарифами и бессрочно, отметил член экспертного совета при комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ, руководитель межрегиональной общественной организации «Правозащитная организация «Восход» Евгений Бобров.

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Реальные перспективы

Регулировать отношения жильцов бывших ведомственных общежитий и новых собственников зданий действительно необходимо, считает Светлана Разворотнева. Сегодня такие дома фактически выкуплены вместе с жителями — счета на коммуналку и обслуживание общего имущества выставляются по непонятным правилам, указала она. Например, похожая ситуация в апартаментах, отметила эксперт. Там стоимость ЖКУ в среднем на 20% выше, чем в жилом фонде.

— Учитывая состояние правовой неопределенности, зачастую отсутствие юридически оформленных отношений между наймодателем и нанимателем, возникают многочисленные правовые конфликты, которые требуют скорейшего разрешения, — сказала член Ассоциации юристов России Александра Обрывко.

Но для маневренного фонда муниципалитетов лучше строить полноценные дома или покупать квартиры у частных владельцев, считает Светлана Разворотнева.

Возможно, затраты на приведение общежитий в нормальное состояние будут несоизмеримы с той выгодой, которую получат муниципалитеты, высказал мнение ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. Логичнее включать подобные объекты в региональные программы реновации.

Жилой ход
Женщина на лестничной площадке общежития
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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В таких общежитиях необходимо провести хотя бы минимальный ремонт, полагает партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков. В среднем косметический ремонт внутренней части таких зданий может стоить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за 1 кв. м, отметил он. Хороший дизайнерский ремонт может обойтись в 30–50 тыс. рублей за «квадрат», фасадные работы — в 1,5–2,5 тыс. рублей за квадратный метр, рассказал эксперт. Наиболее качественно обновление общежитий можно провести с помощью передачи фонда в долгосрочную аренду предпринимателям, которые сделают ремонт, с определенным субсидированием со стороны государства в виде налоговых льгот и других мер, полагает Александр Стариков. В целом инициатива по передаче зданий в маневренный фонд жизнеспособна, считает он.

Также в стране есть бывшие ведомственные общежития, которые до сих пор не перешли ни в частную, ни в муниципальную собственность, отметила доцент департамента правовых дисциплин юридического факультета университета «Синергия» Лариса Крушанова. Это жилье также нуждается в правовом оформлении, подчеркнула она.

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