Источники сообщили о намерении Израиля прекратить операцию в секторе Газа

Израиль уведомил египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа. Об этом сообщает в четверг, 20 мая, телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Подробности заявления не приводятся. При этом израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что страна в случае необходимости усилит удары по палестинским боевикам в секторе Газа.

«Если это будет необходимо, мы готовы интенсифицировать операцию», — приводит его слова газета Haaretz.

В свою очередь, палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Палестина выражает готовность к прямым переговорам с Израилем.

«Мы написали официальное заявление, подтвердили готовность к прекращению огня и выработке встречи под эгидой международного сообщества», — рассказал он ТАСС.

Дипломат отметил важную роль России в выработке путей урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. По его словам, Палестина активно сотрудничает с РФ в вопросе вывоза из сектора Газа россиян, которые заявили о желании покинуть регион.

«Мы в постоянном контакте с представительством РФ в Палестине и делаем всё, чтобы решить эту проблему», — заключил посол.

Ранее в этот день Россия сообщила о готовности сыграть роль посредника в палестино-израильском конфликте для его урегулирования. В представительстве РФ при Палестинской национальной администрации указали, что в списке на вывоз из анклава находятся более 400 граждан России и стран СНГ.

Накануне новостной портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщил, что для завершения военной операции против палестинских радикалов Израилю необходимо еще несколько дней. В тот же день советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в масштабную религиозную войну.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обмениваются ракетными ударами, раненые и погибшие есть с обеих сторон.