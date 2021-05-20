Большинство опрошенных немцев поддержали достройку «Северного потока – 2»

Значительная доля жителей Германии считает необходимым завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», следует из результатов опроса социологического института Forsa.

«Как и в прошлом году, значительное большинство — 75% — граждан ФРГ считают, что газопровод «Северный поток – 2» даже в случае противодействия США должен быть достроен. 17% полагают, что строительство трубопровода не должно быть завершено», — говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики, по заказу которого было осуществлено исследование.

В опросе, который проводился в период с 29 апреля по 10 мая, принял участие 1001 совершеннолетний гражданин Германии.

«Не только германская экономика, но и население выступает за то, чтобы трубопровод был достроен и чтобы миллиарды инвестиций не остались лежать на дне Балтийского моря», — цитирует «Газета.ру» главу комитета Оливера Хермеса.

Он отметил, что результаты опроса получились довольно интересными.

«Восточный комитет по-прежнему считает газопровод «Северный поток – 2» ключевой инфраструктурой для энергоснабжения Германии и Европы», — добавили в пресс-службе организации.

Ранее, 16 мая, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», уточнив, что власти ФРГ поддерживают проект.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла 11 мая отметил, что СП-2 должен быть завершен, так как поставки российского природного газа очень важны для ФРГ.

8 мая посол России в Германии Сергей Нечаев допустил, что «Северный поток – 2» будет построен еще до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Кроме того, 20 апреля Меркель указала, что Берлин сделал выбор в пользу строительства СП-2, несмотря на критику стран Евросоюза. По ее словам, вокруг проекта идет политическая борьба, однако Берлину следует поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере.

Газопровод «Северный поток – 2» прокладывают от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить Европу прямыми и надежными поставками газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Однако против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.