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Первую партию «Спутника V» произвели в Бразилии

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Первую партию российской вакцины «Спутник V» произвели в Бразилии. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в Telegram-канале препарата.

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«В Бразилии произведена первая партия «Спутника V». Ведущим бразильским фармпроизводителем Uniao Quimica была выпущена партия российского препарата», — говорится в публикации.

26 апреля сообщалось, что бразильский регулятор Anvisa не дал разрешения на импорт и использование «Спутника V». Решение было одобрено единогласно всеми членами правления регулятора. Начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаво Мендес отметил, что одним из критических моментов стало присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. Однако, как выяснилось, регулятор не проверял российскую вакцину.

29 апреля стало известно, что разработчики «Спутника V» подадут в суд на Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации о препарате.

При этом 27 апреля эксперты министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии признали «Спутник V» безопасным и одобрили его коммерческий выпуск на территории государства.

После заявлений бразильской стороны пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит поддерживать контакты по вакцине с Бразилией, подчеркнув, что если бразильской стороне не хватает каких-либо данных, то они будут предоставлены.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Он входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день применение препарата одобрено в 66 странах.

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