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Вирусолог объяснил необходимость вакцинировать детей от коронавируса

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Дети не тяжело переносят коронавирусную инфекцию, но при этом очень хорошо распространяют болезнь. После вакцинации они будут иметь иммунитет к COVID-19. Такое мнение в четверг, 20 мая, в беседе с «Известиями» выразил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

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По мнению специалиста, прививку важно распространить на детей, поскольку «мы с этим вирусом будем жить еще долго».

«Дети не особо тяжело болеют, но при этом очень хорошо распространяют болезнь. После вакцинации дети будут иметь иммунитет и будут защищены от инфекции», — подчеркнул Альтштейн.

При этом вирусолог призвал не торопиться с испытаниями и начать их с детей постарше, так как для них заболевание более опасно.

«Поэтому сначала стоит вакцинировать детей взрослого возраста, 15–17 лет, затем 11–14 лет и только потом совсем младших», — заключил он.

Ранее в четверг директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на детях может начаться в ближайшие недели.

16 марта Гинцбург сообщал, что испытания «Спутник V» среди детей начнутся летом. В зависимости от возраста и веса детей концентрацию препарата придется уменьшить для достижения иммунологического защитного эффекта, уточнил глава центра.

10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет необходимости в масштабной вакцинации детей от коронавирусной инфекции. Она отметила, что дети переносят COVID-19 очень легко, иммунитет у них вырабатывается быстро даже при отсутствии симптомов.

«Спутник V» зарегистрировали 11 августа прошлого года. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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