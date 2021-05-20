Нетаньяху проведет совещание по вопросу прекращения огня в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил заседание правительства, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности, в том числе прекращение огня в секторе Газа. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает 13-й канал израильского телевидения.

Уточняется, что мероприятие пройдет в четверг в 19:00 (совпадает с мск).

Министры в ходе совещания затронут тему операции в секторе Газа и возможность прекращения огня.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию и прекращение огня.

В тот же день Россия сообщила о готовности сыграть роль посредника в палестино-израильском конфликте для его урегулирования. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 мая сообщил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, как развиваются события в Палестине и Израиле, разделяя с другими государствами крайнюю обеспокоенность.

19 мая новостной портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщил, что для завершения военной операции против палестинских радикалов Израилю необходимо еще несколько дней. В тот же день советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в масштабную религиозную войну.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обмениваются ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.