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Зеленский оценил вероятность своего выдвижения на второй срок

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его участие в предстоящих выборах главы государства зависит от желания народа и доли выполненных обещаний. Такое заявление он сделал в четверг, 20 мая, в ходе пресс-конференции, об этом он сказал во время пресс-конференции в четверг.

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«Мое желание пойти на второй срок будет полностью совпадать с желанием общества. Это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал», — отметил политик.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что хочет быть лучше своих предшественников. По его словам, Украина достойна того, чтобы каждый новый лидер был лучше, чем предыдущие.

20 апреля опрос социологического центра Socis показал, что большинство украинцев считают Зеленского и других представителей власти страны дилетантами (57,1%), свое разочарование высказали 44,8% опрошенных.

Кроме того, 9 апреля были приведены результаты опроса социологической группы «Рейтинг», согласно которым почти 70% жителей Украины сочли, что страна движется в неправильном направлении. В недоверии нынешнему главе государства признались 52% респондентов.

В феврале в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» хотели инициировать процедуру импичмента Зеленскому после его решения о блокировке ряда телеканалов.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей. В своей предвыборной кампании политик заверял, что намерен выдвигаться на пост главы государства только один раз и успеть реализовать все свои цели за один президентский срок.

Очередные выборы главы государства на Украине должны состояться в 2024 году.

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