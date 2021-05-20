Эксперт прокомментировал редизайн сторублевых купюр

Новый дизайн 100-рублевой купюры сделает ее более защищенной от подделок, рассказал «Известиям» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в четверг, 20 мая.

О том, что на новой 100-рублевой купюре появятся специальные рельефные метки для незрячих и слабовидящих людей, а также крупные контрастные цифры и надписи, ранее в этот день рассказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев. Цветовая гамма купюры будет совпадать с нынешней, однако оттенок будет отличаться. Кроме того, сохранен будет и размер сторублевки.

«Механизм эмиссии давно отлажен. Изъятие старых 100-рублевых купюр будет происходит постепенно, по мере их изнашивания. Выпадающие объемы будут заменяться купюрами нового образца. Новые механизмы защиты будет еще тяжелее подделать, и вдобавок денежные знаки станут удобнее, например, для слабовидящих», — сказал Дмитрий Ферапонтов.

По его словам, обычно регуляторы, в том числе ЕЦБ и ФРС, производят модификацию и замену банкнот примерно раз в 10 лет.

В то же время наиболее ходовыми 100-рублевыми купюрами являются банкноты образца 1997 года модификации 2004 года, отметил Ферапонтов. То есть с момента запуска их в денежный оборот прошло уже 17 лет.

Экономист подчеркнул, что эмиссией денежных средств в России занимается не государство, а Центральный банк, который расходует средства за счет собственных доходов, согласно федеральному закону о ЦБ РФ.

23 марта стало известно, что Центробанк России выпустит обновленные банкноты с изображением достопримечательностей всех федеральных округов, сделать это планируется к 2025 году. Обновление дизайна коснется купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

Михаил Алексеев тогда сообщил, что в первую очередь модернизация коснется банкноты номиналом 100 рублей, обновленную версию выпустят в 2022 году. Концептуальный дизайн купюры уже разработан и одобрен советом директоров ЦБ РФ.

Алексеев в марте также пояснил, что ЦБ РФ будет изображать на банкнотах федеральные округа, а не отдельные города, именно поэтому в конкурсе по выбору населенных пунктов не было необходимости. Он отметил, что решение о смене дизайна не было новым, его приняли еще тогда, когда в оборот вышла купюра номиналом 2 тыс. рублей.