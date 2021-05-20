В МИДе заявили об игнорировании Эстонией обязательств по правам человека

Эстония игнорирует свои международные обязательства в отношении прав человека. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 20 мая, комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой касательно отчета министерства культуры Эстонии.

Отмечается, что опубликованный 10 мая отчет о результатах мониторинга интеграции свидетельствует о резком ухудшении положения русскоязычного населения в Эстонии. Так, 29% нетитульного населения сообщили, что им не рады в стране (в 2016 году такое мнение выразили 16% опрошенных). Помимо этого 38% неэстонцев рассказали, что ощущают себя в стране людьми второго сорта, а больше четверти респондентов заявили о проявлении нетерпимости по отношению к ним.

Кроме того, 70% лиц целевой группы рассказали о неспособности повлиять на развитие общества и государства, а 73% пожаловались, что в карьерном плане их перспективы хуже, чем у этнических эстонцев. Также сообщается, что в среднем на аналогичных должностях неэстонцы зарабатывают на 15% меньше, а 50% школьников, которые обучаются на неродном эстонском языке, с трудом усваивают материал и испытывают стресс.

«Эти красноречивые данные в Таллине предпочли списать на пандемию новой коронавирусной инфекции. В действительности они свидетельствуют о провале государственной реформы в области интеграции в Эстонии. Принудительная эстонизация не способствует гармоничному вовлечению нацменьшинств в эстонское общество», — говорится в комментарии Захаровой.

Также официальный представитель российского МИДа напомнила, что систематические нарушения Таллином прав национальных меньшинств не раз критиковались в документах таких ведущих международных организаций, как ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

«С сожалением вынуждены констатировать: игнорирование Таллином своих международных обязательств в области прав человека продолжается», — резюмировала Захарова.

В конце февраля депутат Европарламента от Эстонии признала, что в Прибалтике есть проблемы с притеснением русских. 30 января эстонский журналист Прийт Хыбемяги заявил, что эстонским детям не следует учить русский язык, так как Россия является недружественной страной.

В начале декабря 2020 года посольство России в Эстонии заявило, что власти балтийской республики так и не смогли обеспечить равные права всем меньшинствам, особенно русскоязычным.

В ноябре 2020 года министр иностранных дел Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии комитета министров Совета Европы заявил, что СЕ не должен игнорировать дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике, потому что это апартеид XXI века. По его словам, сотни тысяч человек числятся как неграждане и не имеют базовых прав.

В последние годы в странах Балтии ведется политика отказа от русского языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

1 декабря 1990 года председатели Верховных советов Латвийской, Литовской и Эстонской ССР Анатолий Горбунов, Витаутас Ландсбергис и Арнольд Рюйтель подписали резолюцию о национальном равноправии.