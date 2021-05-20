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Лавров назвал встречу с Блинкеном конструктивной

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Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена прошли конструктивно. Об этом заявил сам глава МИД РФ после состоявшейся встречи в Рейкьявике.

«Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», — отметил Лавров после встречи с американским коллегой.

По его мнению, у Блинкена и представителей его команды присутствует готовность разбираться в двусторонних отношениях между США и Россией.

«Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать», — сказал глава МИДа.

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Также, по его словам, по итогам беседы представителей двух стран будут готовиться предложение для президентов России и США, указав, что подобные отношения между двумя странами возникли еще при президенте Дональде Трампе, и нынешнее правительство эти отношения продолжила по методам «цепной реакции».

«Эта цепная реакция никого не устраивает, и я почувствовал у наших американских коллег такое же ощущение», — добавил Лавров.

По итогам встречи стало известно, что Москва и Вашингтон готовы к диалогу по всем возникшим вопросом.

Во время переговоров в Рейкьявике 20 мая Блинкен выразил озабоченность Вашингтона по поводу ситуации на границе РФ с Украиной, а также заявил о том, что он не считает конфликт между Соединенными Штатами и Россией общим объектом интересов двух стран. Помимо этого американская сторона попросила Москву освободить осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

В свою очередь Лавров, открывая переговоры, заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при серьезных расхождениях.

Российско-американские отношения пошли на новый виток обострения после того, как 15 апреля Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы. Под ограничения попали 32 юридических и физических лица из РФ. Как сообщили в администрации американского лидера Джо Байдена, ограничения коснулись тех, кого якобы уличили в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также в «других актах дезинформации и вмешательства».

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