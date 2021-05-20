Блинкен на встрече с Лавровым призвал освободить американцев Уилана и Рида

В ходе встречи в Рейкьявике госсекретарь США Энтони Блинкен призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова к тому, чтобы Москва освободила осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Об этом в среду, 19 мая, сообщил Госдепартамент.

«Госсекретарь ясно заявил, что России следует вернуть свободу Полу Уилану и Тревору Риду, чтобы они смогли вернуться домой», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Вашингтон уже неоднократно призывал Москву освободить этих граждан США.

12 мая Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметил, что президент США Джо Байден намерен решительно защищать своих граждан и действовать в защиту своих интересов в ответ на политику России, которая якобы наносит США ущерб.

В январе в МИД РФ напомнили США, что американец Пол Уилан осужден за шпионаж и приговорен к 16 годам тюрьмы, а Тревор Рид проведет в тюрьме девять лет за нападение на правоохранителей. Так в ведомстве прокомментировали публикации в западной прессе о якобы ведущейся между Москвой и Вашингтоном подготовке обмена отбывающими срок гражданами в обеих странах.