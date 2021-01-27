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В МИД РФ оценили шансы на обмен с США осужденными гражданами

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В западной прессе регулярно появляются публикации о якобы ведущейся между Москвой и Вашингтоном подготовке обмена отбывающими срок гражданами в обеих странах. Однако так построить конструктивный разговор не получится, говорится 27 января в ответах на вопросы журналистов, опубликованных на сайте МИД России.

«Необязательно, что это будет передача исключительно Пола Уилана»
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«Особое внимание в данном контексте американские журналисты уделяют персонам Пола Уилана и Тревора Рида, настойчиво стремясь преподнести их широкой общественности как «невинных жертв», против которых российские власти выдвигают, мол, необоснованные обвинения по сугубо политическим мотивам», — обратили внимание в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как напомнили в МИД РФ, Пол Уилан осужден за шпионаж к 16 годам тюрьмы, Тревор Рид проведет в тюрьме девять лет за нападение на правоохранителей.

При этом американскую сторону Москва неоднократно уведомляла о преступлениях, совершенных гражданами США.

«В Вашингтоне, похоже, продолжают пребывать в иллюзиях, что подобными публичными вбросами можно будет вынудить нас пойти на односторонние уступки», — заключили в МИДе, отметив, что конструктивного разговора между сторонами на таких условиях не получится.

Уилана, который также имеет подданство Великобритании, гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции в России в декабре 2018 года. Против него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

В конце мая 2020 года прокурор попросил для него 18 лет лишения свободы. Иностранец заявлял о своей невиновности и просил его оправдать. Защита настаивала, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы было фото из туристической поездки. В середине июня подсудимого приговорили к 16 годам колонии, а в июле Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора.

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