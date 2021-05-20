В Сибири создадут исправительный центр для осужденных по лесовосстановлению

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ намерена создать в Сибири исправительный центр для осужденных по лесовосстановлению. Об этом сообщил в четверг, 20 мая, уполномоченных по правам человека в Красноярске директор ФСИН России Александр Калашников на координационном совете.

«Тема — лесовосстановление. Очень актуальная тема для Сибири, потому что леса горят и, к сожалению, очень тяжело их потом восстановить. Мы надеемся создать исправительный центр, исправительные участки, которые с помощью новых технологий позволили бы выращивать саженцы и высаживать их во всех регионах Сибири», — сказал он.

Директор ФСИН отметил, что осужденные к принудительным работам могли быть задействованы на крупных объектах в регионах — в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и Байкало-Амурской магистрали.

«Вот это будет перспективное направление по трудоустройству и занятости нашего спецконтингента, а в последующем, когда у людей будет возможность выйти на свободу, они будут так же уже трудиться, потому что они знают эту работу», — объяснил Калашников.

Ранее, 14 февраля, правительство РФ утвердило стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Одной из главных целей для реализации программы станут развитие механизмов лесовосстановления, создание лесных питомников, поддержка перерабатывающей инфраструктуры и расширение сети лесных дорог. Кроме того, приоритетной задачей признано лесосбережение и борьба с пожарами.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2023 года ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса, в которой должен производиться учет древесины и сделок с ней.