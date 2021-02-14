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Правительство утвердило стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщается на сайте правительства РФ.

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Предполагается, что вклад лесной отрасли в экономику России к 2030 году должен возрасти в два раза и составить до 1,14 трлн рублей. Достижение таких показателей станет возможным благодаря комплексной работе по ряду направлений, таких как цифровизация отрасли.

С этой целью планируется оцифровать и систематизировать сведения о лесах. Также цифровые технологии будут внедряться в другие рабочие процессы, связанные с заготовкой леса, транспортировкой, хранением и переработкой древесины и продукции из нее.

Другими важными целями для реализации становятся развитие механизмов лесовосстановления, создание лесных питомников, поддержка перерабатывающей инфраструктуры и расширение сети лесных дорог.

Ключевая роль в стратегии отведена переориентации отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Достичь этого поможет совершенствование инструментов господдержки и коррекция таможенно-тарифной политики. Ожидается, что такие меры дадут импульс для открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест, отметили в кабмине.

Кроме того, приоритетной задачей признано лесосбережение и борьба с пожарами. Так, одним из направлений работы станет улучшение системы дистанционного мониторинга Рослесхоза для оперативной передачи информации о возникающих возгораниях.

Минприроды поручено в течение полугода представить в правительство план реализации стратегии, в котором будут определены конкретные мероприятия, направленные на повышение эффективности отрасли.

В пресс-службе кабмина добавили, что утвержденная стратегия поможет перейти к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, основанной на принципах устойчивого лесоуправления, а также послужит декриминализации отрасли и обеспечит опережающий рост смежных секторов промышленности.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2023 года ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса, в которой должен производиться учет древесины и сделок с ней.

На начало октября размер вреда, нанесенного незаконными рубками, составил 9,4 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Одним из решений проблемы должно стать появление федеральной государственной информационной системы лесного комплекса.

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