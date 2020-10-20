Ущерб от незаконных вырубок вырос до 9,4 млрд рублей

На начало октября размер вреда, нанесенного лесам незаконными рубками, составил 9,4 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

«При этом за последние пять лет количество нарушений лесного законодательства, которые причинили вред лесам, сократилось на 19%, в том числе незаконных рубок стало меньше на 12%», — говорится в ответе федерального агентства лесного хозяйства.

Основная проблема отрасли заключается в том, что до сих пор около половины юридически значимых действий по лесным участкам оформляется на бумаге, считает директор Рослесинфорга Павел Чащин. Одним из решений, по его мнению, должно стать появление федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. Эта платформа, в частности, объединит информацию из реестра недобросовестных пользователей, ЛесЕГАИС (информационная база по сделкам) и системы мониторинга пожаров.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Роще надо быть: ущерб от незаконных вырубок вырос до 9,4 млрд