Роще надо быть: ущерб от незаконных вырубок вырос до 9,4 млрд

Общий размер вреда от незаконных рубок лесов на начало октября 2020 года составил 9,4 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. Это на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года . Однако реальный еще не выявленный ущерб может быть в несколько раз больше, утверждают экологи. Согласно данным Рослесинфорга, из 28 тыс. пользователей участков лесного фонда лишь 2% попали в реестр недобросовестных арендаторов. В статистике не учитываются «черные лесорубы», у которых нет и никогда не было права на работу. Одним из решений проблемы, по мнению экспертов, может стать распространение электронного учета и общая цифровизация лесной сферы.

Потерянный фонд

Как заявили «Известиям» в Рослесхозе, в 2019 году размер вреда, нанесенного лесам выявленными незаконными рубками, составил 12,5 млрд рублей, что на 3% больше, чем в 2018-м. А на начало октября 2020-го показатель составил 9,4 млрд рублей — это уже на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года . Увеличение связано в том числе и с тем, что в этом году более чем на 10% выросла таксовая стоимость древесины, а этот показатель лежит в основе расчета урона, пояснили в федеральном органе.

«При этом за последние пять лет количество нарушений лесного законодательства, которые причинили вред лесам, сократилось на 19%, в том числе незаконных рубок стало меньше на 12% », — говорится в ответе федерального агентства лесного хозяйства.

Видов нарушений в этой сфере много: несоблюдение сроков оплаты, правил заготовки древесины, санитарной и пожарной безопасности в лесах, невыполнение восстановительных работ. Сначала арендатор должен платить за них неустойки, но если эти действия приобретают систематический характер, то договор с ним расторгается и он вносится в реестр недобросовестных пользователей, объяснили в агентстве.

По данным Рослесинфорга (подведомственного учреждения Рослесхоза), из 28 166 арендаторов лесных участков только 641 (около 2%) официально попали в черный список.

«Больше всего их в Приволжском федеральном округе — 117 из 5805 и Центральном, где 104 недобросовестных арендатора из 5170», — говорится в предоставленном «Известиям» отчете организации.

При этом лидируют по количеству нарушений те, кто получил лесной участок в аренду для рекреации — туристической и спортивной деятельности (детские лагеря отдыха и турбазы) — 34,6%, а следом идут заготовители древесины — 32,0%.

Держи лес крепче

Основная проблема заключается в том, что до сих пор около половины юридически значимых действий по лесным участкам оформляется на бумаге , считает директор Рослесинфорга Павел Чащин.

— Сейчас сплошь и рядом происходит подделка сопроводительных документов на древесину, и в этом основная претензия к бумажным носителям , — заявил «Известиям» глава учреждения.

Одним из решений назревших проблем, по его мнению, должно стать появление федеральной государственной информационной системы лесного комплекса . Эта платформа, в частности, объединит информацию из реестра недобросовестных пользователей, ЛесЕГАИС (информационная база по сделкам) и системы мониторинга пожаров.

Согласно плану по декриминализации и развитию лесной сферы, ресурс появится до 25 декабря 2022 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе зампреда правительства Виктории Абрамченко . При этом кроме цифровизации и усиления контроля в кабмине также готовятся меры поддержки бизнеса. Например, в следующем году планируется реализация программы льготного кредитования.

Об отсутствии достоверной информации о состоянии и стоимости древесины, низкой доходности сферы и, как следствие, недостатка ее финансирования, труднодоступности ресурсов, низкой эффективности охраны лесов от пожаров говорится уже давно, сказал «Известиям» председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов. Однако одна из основных проблем — контрабанда . Пока наблюдение за использованием ресурсов хромает не только в лесной отрасли, но и во всем агропромышленном комплексе.

В конце сентября президент поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород . До 15 декабря 2020-го Минэкономразвитию предстоит подготовить соответствующий нормативно-правовой акт. По мнению эксперта, решение назрело уже давно, потому что на протяжении многих леи российский лес нелегально поставляется в КНР.

— Ограничение на экспорт немного обелит отрасль, особенно в приграничных с Китаем регионах, однако декриминализировать ее можно, только проведя полноценную цифровизацию, — сказал «Известиям» Ильдар Неверов.