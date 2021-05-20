Роскомнадзор назвал число заблокированных в 2021 году фейков

Роскомнадзор за прошедшие месяцы ткущего года ограничил доступ к 477 материалам с недостоверной информацией. При этом, как в ведомстве уточнили «Известиям», если в прошлом году большинство закрытых ссылок (1039 из 1842) содержали фейки о коронавирусе, то в этом году лидирует финансовая тематика.

Уточняется, что в 410 случаях блокировки доступа в материалах содержалась именно недостоверная информация финансовой направленности. При этом заблокированных материалов о коронавирусе всего шесть.

Всего за 2020–2021 годы Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 2,3 тыс. материалов.

«Ведущую роль в распространении фейков играют соцсети и мессенджеры. Необдуманные заявления, слухи, а иногда и преднамеренная ложь формируют мнения миллионов граждан», — предупредили в РНК.

В ведомстве напомнили, что публикация заведомо недостоверной информации грозит ее распространителю административным штрафов — до 5 млн рублей на юрлиц. Также указывается, что в апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (в том числе о коронавирусе), если это привело к тяжким последствиям, грозит тюремный срок до пяти лет.

В Совфеде приветствовали усилия Роскомнадзора по удалению недостоверной информации, однако отметили, что в реальности ее гораздо больше.

Подробнее читайте в материале «Известий» 20 мая.