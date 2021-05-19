Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября
Общество
Хуснуллин выступил против строительства метро в городах-миллионниках
Мир
Германия возобновит прием документов от россиян на шенгенские визы
Авто
Opel выпустила новый электрический концепт Manta GSe Elektromod
Культура
Егор Баранов станет режиссером фильма «Метро 2033»
Общество
Шесть пингвинов из Московского зоопарка отправлены в Северную Македонию
Мир
Путин провел телефонные переговоры с Алиевым
Наука
Ученые в Испании сделают ДНК-тест останков Колумба
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна осудили на 5,5 года за взятки

Израиль нанес удар по Ливану в ответ на ракетную атаку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По территории Израиля из Ливана были выпущены четыре ракеты, израильские ВВС в ответ атакуют цели на ливанской территории. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба израильской армии.

Секрет о мире: как посредники пытаются повлиять на Израиль и Палестину
Россия готова стать площадкой для переговоров сторон ближневосточного конфликта, а члены ЕС не могут прийти к общей позиции

«Четыре ракеты только что были выпущены из Ливана по северу Израиля, одна ракета была перехвачена «Железным куполом». В ответ на это артиллерийские войска ЦАХАЛ наносят удары по ряду целей в Ливане. Мы готовы к любому сценарию на любом фронте», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого на севере и юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела.

Напряженность на ливано-израильской границе усилилась после попыток обстрела территории еврейского государства, предпринятых 17 мая палестинскими радикальными группировками. Представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае заявил, что военные зафиксировали шесть неудавшихся пусков ракет из Ливана, которые не перелетели в Израиль. В ответ израильские военные поразили точки запуска ракет.

На следующий день телеканал Al Jazeera сообщил, что артиллерия Израиля выпустила не менее 20 ракет по селению Кфар-Шуба, расположенному на юге Ливана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, 18 мая предупредил, что операция против радикалов в секторе Газа будет длиться не менее нескольких дней. По его словам, если после этого пуски ракет с территории анклава продолжатся, то реакция будет очень жесткой. В тот же день Израиль без предупреждения разбомбил здание катарского Красного Полумесяца в секторе Газа.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая, после того как власти Израиля начали выселение нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

Россия выразила готовность сыграть роль посредника для урегулирования палестино-израильского конфликта. Уточнялось, что российская сторона заявила Израилю о недопустимости шагов, за которыми последует рост жертв среди мирного населения в секторе Газа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021