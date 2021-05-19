Израиль нанес удар по Ливану в ответ на ракетную атаку

По территории Израиля из Ливана были выпущены четыре ракеты, израильские ВВС в ответ атакуют цели на ливанской территории. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба израильской армии.

«Четыре ракеты только что были выпущены из Ливана по северу Израиля, одна ракета была перехвачена «Железным куполом». В ответ на это артиллерийские войска ЦАХАЛ наносят удары по ряду целей в Ливане. Мы готовы к любому сценарию на любом фронте», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого на севере и юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела.

Напряженность на ливано-израильской границе усилилась после попыток обстрела территории еврейского государства, предпринятых 17 мая палестинскими радикальными группировками. Представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае заявил, что военные зафиксировали шесть неудавшихся пусков ракет из Ливана, которые не перелетели в Израиль. В ответ израильские военные поразили точки запуска ракет.

На следующий день телеканал Al Jazeera сообщил, что артиллерия Израиля выпустила не менее 20 ракет по селению Кфар-Шуба, расположенному на юге Ливана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, 18 мая предупредил, что операция против радикалов в секторе Газа будет длиться не менее нескольких дней. По его словам, если после этого пуски ракет с территории анклава продолжатся, то реакция будет очень жесткой. В тот же день Израиль без предупреждения разбомбил здание катарского Красного Полумесяца в секторе Газа.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая, после того как власти Израиля начали выселение нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

Россия выразила готовность сыграть роль посредника для урегулирования палестино-израильского конфликта. Уточнялось, что российская сторона заявила Израилю о недопустимости шагов, за которыми последует рост жертв среди мирного населения в секторе Газа.