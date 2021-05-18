Израиль выпустил не менее 20 ракет по югу Ливана
Артиллерия Израиля выпустила не менее 20 ракет по селению Кфар-Шуба, расположенному на юге палестинского Ливана. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что эти действия стали ответом на попытку палестинской стороны атаковать Израиль.
Ранее во вторник израильскими военными был зафиксирован пуск шести ракет с территории Ливана. Снаряды упали в Палестине. Израиль в ответ открыл огонь по местам непосредственного запуска ракет.