Армия Израиля зафиксировала пуск шести ракет с территории Ливана

Армия Израиля зафиксировала шесть ракет, выпущенных с территории Ливана в сторону северной части страны. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила в Twitter армейская пресс-служба.

Уточняется, что снаряды упали на территории Палестины, а также что израильские военные открыли ответный огонь по местам запуска ракет.

«Только что из Ливана было выпущено шесть ракет в сторону северной части Израиля, все они упали на территории Ливана», — говорится в сообщении.

Ранее 18 мая стало известно о том, что в результате израильской бомбардировки здания Красного Полумесяца Катара в секторе Газа погибли два палестинца, еще 10 человек пострадали.