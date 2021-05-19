Музыкальный критик назвал претендентов на победу в «Евровидении»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с «Известиями» назвал главных претендентов на победу в 65-м конкурсе «Евровидение-2021» по итогам первого полуфинала, который состоялся 18 мая.

Шансы на победу

Одним из главных кандидатов эксперт назвал 18-летнюю мальтийскую певицу Дестини Чукуньере.

«Великолепная энергичная песня (Je Me Casse. — Ред.) и шикарный номер, яркое шоу — в традициях победителей последних лет. Она одна из претендентов на тройку призеров, имеет все шансы победить», — сказал критик.

Также Соседов отметил литовскую пок-рок-группу The Roop c песней Discoteque.

«Очень хорошо выступили литовцы, показали великолепно подготовленный номер. Прекрасно спетый, с юмором, очень музыкально. Поставленные танцы», — отметил он.

По словам Соседова, на победу могла бы претендовать и израильтянка Эден Алене с песней Set Me Free. Однако главный приз ей не дадут, потому что представительница этой страны победила всего три года назад — в 2018-м, указал критик.

«У нее один из лучших номеров на конкурсе в этом году. И песня роскошная, и певица великолепная. В конце песни она влезла в начало четвертой октавы, это было очень здорово», — прокомментировал он выступление Эден Алене.

А вот лучший певец на «Евровидении» в этом году пробиться в финал не сумел, заявил Соседов.

«Мне очень понравился исполнитель из Северной Македонии (Василь Гарванлиев. — Ред). Что касается пения, он пел лучше всех остальных конкурсантов, они ему в ученики годятся. Его пение льется идеально, чувствуется его академическая подготовка. Идеальная постановка, легкие, дыхание. С такой легкостью он двигался по нотам, по регистрам — и верх, и середина, и внизу — всё богато», — отметил эксперт.

По его словам, Василь не пробился в финал потому, что на «Евровидении» давно уже изменились тренды, когда больший акцент делается на шоу нежели на пение.

Что касается певицы от России Манижи, музыкальный эксперт отметил, что исполнительница смогла пробиться в финал с песней Russian Woman отчасти благодаря своему провокационному номеру.

Эволюция «Евровидения»

«Евровидение» — это международный конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года среди стран — членов Европейского вещательного союза. Является одним из самых популярных неспортивных телевизионных событий в мире, трансляции которого ежегодно собирают аудиторию численностью около 180 млн зрителей.

Однако, по мнению Соседова, «Евровидение» уже давно не является конкурсом песни в чистом виде.

«Порядка 20 лет назад у него изменился формат. Сейчас это фестиваль европейской популярной музыки, в широком смысле праздник европейских народов. Огромная аудитория смотрит «Евровидение», там мы видим современные музыкальные тенденции, музыкальные технологии и стили», — сказал критик.

Он отметил, что изначально конкурс был узконаправленный, там исполнялись в основном «простенькие хиты» или гитарные баллады, песни в стиле диско — без танцев и переодеваний.

«В 1990-е годы конкурс стал увядать, и в начале 2000-х его формат расширили. Теперь туда могут идти все кому не лень. И рэперы, и металлисты, и клоуны-фрики. Критерии стали размыты, поэтому туда едут не только профессионалы, но и откровенная самодеятельность. Получилось смешение», — заключил Соседов.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая.

Манижа по итогам первого полуфинала, который состоялся 18 мая, смогла выйти в финал, под каким номером она выстуит 22 мая, пока неизвестно.

Видеозапись выступления представительницы от России в первом полуфинале стала самой популярной на YouTube-канале конкурса.

По словам самой артистки, она очень рада представлять РФ на «Евровидении». Певица пообещала, что в финале конкурса будет «намного более сумасшедшей».