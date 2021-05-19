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Музыкальный критик назвал претендентов на победу в «Евровидении»

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Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с «Известиями» назвал главных претендентов на победу в 65-м конкурсе «Евровидение-2021» по итогам первого полуфинала, который состоялся 18 мая.

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Шансы на победу

Одним из главных кандидатов эксперт назвал 18-летнюю мальтийскую певицу Дестини Чукуньере.

«Великолепная энергичная песня (Je Me Casse. — Ред.) и шикарный номер, яркое шоу — в традициях победителей последних лет. Она одна из претендентов на тройку призеров, имеет все шансы победить», — сказал критик.

Также Соседов отметил литовскую пок-рок-группу The Roop c песней Discoteque.

«Очень хорошо выступили литовцы, показали великолепно подготовленный номер. Прекрасно спетый, с юмором, очень музыкально. Поставленные танцы», — отметил он.

По словам Соседова, на победу могла бы претендовать и израильтянка Эден Алене с песней Set Me Free. Однако главный приз ей не дадут, потому что представительница этой страны победила всего три года назад — в 2018-м, указал критик.

«У нее один из лучших номеров на конкурсе в этом году. И песня роскошная, и певица великолепная. В конце песни она влезла в начало четвертой октавы, это было очень здорово», — прокомментировал он выступление Эден Алене.

А вот лучший певец на «Евровидении» в этом году пробиться в финал не сумел, заявил Соседов.

«Мне очень понравился исполнитель из Северной Македонии (Василь Гарванлиев. — Ред). Что касается пения, он пел лучше всех остальных конкурсантов, они ему в ученики годятся. Его пение льется идеально, чувствуется его академическая подготовка. Идеальная постановка, легкие, дыхание. С такой легкостью он двигался по нотам, по регистрам — и верх, и середина, и внизу — всё богато», — отметил эксперт.

По его словам, Василь не пробился в финал потому, что на «Евровидении» давно уже изменились тренды, когда больший акцент делается на шоу нежели на пение.

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Что касается певицы от России Манижи, музыкальный эксперт отметил, что исполнительница смогла пробиться в финал с песней Russian Woman отчасти благодаря своему провокационному номеру.

Эволюция «Евровидения»

«Евровидение» — это международный конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года среди стран — членов Европейского вещательного союза. Является одним из самых популярных неспортивных телевизионных событий в мире, трансляции которого ежегодно собирают аудиторию численностью около 180 млн зрителей.

Однако, по мнению Соседова, «Евровидение» уже давно не является конкурсом песни в чистом виде.

«Порядка 20 лет назад у него изменился формат. Сейчас это фестиваль европейской популярной музыки, в широком смысле праздник европейских народов. Огромная аудитория смотрит «Евровидение», там мы видим современные музыкальные тенденции, музыкальные технологии и стили», — сказал критик.

Он отметил, что изначально конкурс был узконаправленный, там исполнялись в основном «простенькие хиты» или гитарные баллады, песни в стиле диско — без танцев и переодеваний.

«В 1990-е годы конкурс стал увядать, и в начале 2000-х его формат расширили. Теперь туда могут идти все кому не лень. И рэперы, и металлисты, и клоуны-фрики. Критерии стали размыты, поэтому туда едут не только профессионалы, но и откровенная самодеятельность. Получилось смешение», — заключил Соседов.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая.

Манижа по итогам первого полуфинала, который состоялся 18 мая, смогла выйти в финал, под каким номером она выстуит 22 мая, пока неизвестно.

Видеозапись выступления представительницы от России в первом полуфинале стала самой популярной на YouTube-канале конкурса.

По словам самой артистки, она очень рада представлять РФ на «Евровидении». Певица пообещала, что в финале конкурса будет «намного более сумасшедшей».

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