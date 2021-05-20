«Разговоры о «Сочи» как фарм-клубе «Зенита» — для нищих»

В мае футбольный клуб «Сочи» впервые в истории вышел в еврокубки, заняв итоговое пятое место в чемпионате России среди команд премьер-лиги. Одним из поверженных конкурентов оказалось московское «Динамо», ставшее седьмым в РПЛ. Оба коллектива не чужие для Александра Точилина, 13 лет отыгравшего за бело-голубых, затем семь лет отработавшего тренером в их академии, а после в качестве главного тренера, в 2015–2019 годах возглавлявшего «Динамо» (Санкт-Петербург), в 2018 году реорганизованное в «Сочи».

Эту команду 47-летний специалист вывел из второй лиги (ПФЛ) в первую (ФНЛ) в 2017 году, а спустя два сезона — в РПЛ, где возглавлял сочинцев первые полгода их выступлений в элите. Сейчас Точилин главный тренер команды второго дивизиона «Олимп-Долгопрудный», с большим отрывом лидирующей в группе 2 ПФЛ. Под его руководством выступают такие знаменитые в недавнем прошлом игроки РПЛ, как Владимир Гранат, Никита Баженов, Ренат Сабитов, Евгений Ятченко и Артур Саркисов. За пять туров до финиша клуб из ближайшего Подмосковья опережает второе место на 12 очков. В оставшихся матчах ему надо набрать четыре очка, чтобы сохранить первую строчку и по спортивному принципу завоевать право играть в ФНЛ в следующем сезоне.

После домашней победы над ФК «Смоленск» (2:0) Точилин дал интервью «Известиям», в котором выразил надежду, что его клуб найдет средства для выступления в первом дивизионе, оценил результаты «Сочи» и «Динамо» в РПЛ, а также поделился мнением о перспективах лидера сочинцев Антона Заболотного, переходящего в ЦСКА и претендующего на поездку на ближайший чемпионат Европы в составе сборной России.

— У вас есть четкое понимание, что «Олимп-Долгопрудный» по финансовым или иным причинам не откажется от выступления в ФНЛ, если сохранит первое место по итогам сезона?

— Если спрашиваете меня лично, то у меня понимание есть. Осталось, чтобы было такое понимание у руководителя. Поэтому, думаю, в ближайшее время мы с ним сядем и выработаем совместное видение того, как будем дальше двигаться. Пока это всё, что могу сказать.

— В ФНЛ большое усиление понадобится?

— Для того чтобы говорить об усилении, мы должны встретиться, прочертить дорожную карту, понимать, какие у нас задачи и чего мы хотим. То, что усиление потребуется, — однозначно. Насколько глобальное? Тут уже будем исходить из стратегии клуба.

— Нынешний второй дивизион сильно отличается от того, в котором вы четыре года назад побеждали с петербургским «Динамо»?

— Понятно, что есть свои фавориты в каждой зоне. Но, исходя из того опыта, который был, наша команда где-нибудь в серединке ФНЛ может легко бороться.

— Тяжело тренировать в ПФЛ, когда при системе «осень–весна» футболисты мало играют, перерывы между кругами почти полгода, а между сезонами — меньше двух месяцев?

— Здесь, наверное, всё-таки больше проблем для футболистов. Им в первую очередь психологически тяжело не играть. А так достаточно времени, чтобы по крайней мере команде привить какой-то стиль и свои требования. Поэтому можно спокойно работать и строить коллектив.

— Вы почти все матчи начинаете в 16:00. При той жаре, что в последние дни началась в Москве и Подмосковье, не тяжело?

— Исходим из того времени, которое нам предоставляет стадион. При нынешней погоде играть в 16:00 вполне комфортно, особенно во втором тайме.

— Удивлены выходу «Сочи» в еврокубки по итогам сезона РПЛ?

— Да нет, у этой команды был виден потенциал. Единственное, что было нужно, — время. Команда уже второй сезон играет практически одним составом. Ее попадание в Европу говорит о хорошем уровне. Думаю, «Сочи» в еврокубках достойно сыграет.

— Перед нынешним сезоном команда потеряла двух лидеров второй половины прошлого чемпионата — Александра Кокорина и Андрея Мостового. Почему всё равно удалось улучшить результаты?

— Это неудивительно. Я знаю возможности футболистов, которые там остались, — они очень хорошие. Плюс тренерский штаб, который пришел после нас. Каким-то сюрпризом это не стало. Понятно, что таким игрокам, как Мостовой и Кокорин, тяжело найти замену с учетом всех организационных моментов. Но это не стало проблемой. Чем именно сильна команда «Сочи», так это в первую очередь тренерским штабом, а во вторую — тем, что все понимают, во что и как надо играть. Наверное, с этими футболистами можно было замахнуться на медали. Но то, что без них заняли пятое место, я считаю достойным результатом для такого молодого клуба, который всего второй сезон играет в премьер-лиге.

— Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что Антон Заболотный уходит в ЦСКА. Верите, что у него получится заиграть в составе армейцев?

— Честно говоря, такие вещи, как «верю/не верю» ко мне не имеют никакого отношения. Антон выбрал свой путь. Могу только пожелать ему удачи.

— Заболотный не справился с давлением в «Зените». Когда он к вам в «Сочи» пришел, ощущалось, что к Антону нужен особый подход?

— Антон достаточно быстро адаптировался и в принципе вышел на уровень игрока сборной, на который и должен был выйти. Поэтому трудностей в «Сочи» у него не было.

— Как оцените перспективы Заболотного на чемпионате Европы, если он туда поедет?

— Наверное, его перспективы такие же, как у любого футболиста, который попадет в окончательную заявку на чемпионат Европы. Посмотрим, что будет дальше.

— Вас раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита», припоминая огромное количество пришедших в команду игроков из Питера и связывая с этим то, что сочинцы и при вас, и при Владимире Федотове неизменно проигрывают «Зениту»?

— Честно говоря, в «Сочи» не обращают внимания на эти разговоры. Это разговоры для нищих, которые ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чем-то другом. Поэтому клуб не обращает на это внимания, движется в своем направлении. И это главный залог успеха.

— Как вам «Динамо» в прошедшем сезоне?

— Если год назад они вышли в Европу, то в этом сезоне оказались без еврокубков. Но новый тренерский штаб по крайней мере заложил фундамент, который должен реализоваться в следующем чемпионате с учетом того, что есть достаточно большая группа молодых ребят. Тем более отрадно, что именно воспитанники своей академии уже являются игроками основной команды. Поэтому будем желать им только успехов.

— Почему «Динамо» в конце сезона создавало кучу моментов, но теряло очки из-за слабой реализации и ошибок в обороне?

— Это футбол. А в футболе и мировые звезды мажут. У динамовцев всё впереди.