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Врач предупредил о риске возникновения тромбов в жару

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Повышенная угроза возникновения тромбов возникает в 30-градусную жару. Поэтому необходимо соблюдать меры безопасности, рассказал во вторник, 18 мая, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

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Он напомнил, что, как правило, люди старше 40 лет уже имеют те или иные проявления атеросклеротического поражения аорты, коронарных сосудов и т. д. Чем выше температура окружающего воздуха, тем более если она приближается к +30 градусам и выше, тем выше риск.

«Повышенная температура воздуха приводит к тому, что повышается свертываемость крови… Вязкость крови увеличивается, и возникает повышенная угроза возникновения тромбов, тем более на фоне уже имеющегося атеросклеротического процесса», — объяснил эксперт в беседе с RT.

Также он дал рекомендации, которые помогут уменьшить риск возникновения тромбов. По словам Хорошева, необходимо употреблять достаточное количество чистой питьевой воды, а не газированных напитков.

«Если нет воды, можно пить чай, но прохладный и разбавленный... Но лучше, конечно, пить чистую питьевую воду. При температуре выше +22…+25 градусов человек должен употреблять не менее 2,5 л», — уточнил он.

Также хирург рассказал, что в жаркое время года лучше всего носить льняную, хлопковую или хлопчатобумажную одежду, то есть ту одежду, которая дышит, передает НСН.

«Ни в коем случае не стоит носить одежду из искусственных недышащих материалов. На голове должна быть шляпа или панама. И головной убор также должен быть дышащим», — заключил он.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре рассказали, что жителей европейской части России 18 мая ожидает рекордная жара за всю историю метеонаблюдений.

По словам метеоролога Марины Макаровой, во вторник в Москве максимальная температура прогнозируется 32 градуса, а по области — до 33 градусов, сообщает телеканал «Звезда».

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