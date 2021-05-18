В России запустили термоядерную установку токамак Т-15МД

Запуск термоядерной установки токамак Т-15МД прошел в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» во вторник, 18 мая. На событии присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустина сопровождали президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Сначала Ковальчук провел для премьера экскурсию, в ходе которой продемонстрировал макет, а также рассказал об истории создания и устройстве установки токамак Т-15 МД. Позже они прошли в пункт управления, где Мишустин и президент института дали старт работе токамака, нажав символическую кнопку.

«Сегодня мы стали участниками знаменательного, важнейшего события в мире науки. Запустили масштабный проект — токамак Т-15МД. Это показатель высокого технологического уровня нашей страны», — заявил он.

Мишустин напомнил, что около 80 лет назад крупнейшие исследователи в области ядерной физики начали совместную работу, благодаря которой страна стала первой в мире страной, построившей атомную электростанцию. Кроме того, на сегодняшний день Россия остается единственным государством, у которого есть атомный ледокольный флот.

Токамак Т-15МД (тороидальная камера с магнитными катушками) — модифицированная версия реактора Т-15, который работал в Курчатовском институте с конца 1980-х. Это первая за последние 20 лет новая термоядерная установка, построенная в России. По техническим параметрам она не имеет аналогов в мире.

Установка входит в структуру международного термоядерного проекта ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Токамак Т-15 МД будет использоваться для решения исследовательских задач. Освоение технологии управляемого термоядерного синтеза (УТС) в рамках проекта позволит получить фактически неиссякаемый и экологически безопасный источник энергии.

В феврале сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи из Ново-Огарево дал старт запуску высокопоточного исследовательского ядерного реактора ПИК, который находится в Гатчине в Ленинградской области на площадке Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) им. Б.П. Константинова, входящего в состав Курчатовского института. Ожидается, что на полную мощность реактор выведут в 2022 году.