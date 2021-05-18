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Робот «Теледроид» сможет работать на орбите 3-4 года

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Робот «Теледроид» для открытого космоса сможет работать на орбите 3–4 года, хотя по техническому заданию должен эксплуатироваться полгода. Об этом во вторник, 18 мая, сообщило ТАСС предприятие-разработчик робототехнического комплекса НПО «Андроидная техника».

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«Так как вся работа — это эксперимент, то срок эксплуатации робота по техническому заданию в пределах полугода, но мы рассчитываем с запасом на 3–4 года непрерывной эксплуатации», — отметили в пресс-службе предприятия.

В НПО уточнили, что более точные сроки работы будут озвучены по мере развития проекта и получения большего числа данных.

27 марта «Роскосмос» заявил, что работы по созданию первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос, начались в головном институте госкорпорации ЦНИИмаш и Ракетно-космической корпорации «Энергия». Разработка робота будет вестись в рамках целевой работы «Теледроид», а непосредственно созданием робототехнической системы будет заниматься НПО «Андроидная техника». Планируется, что первый опытный образец появится в феврале 2022 года.

НПО «Андроидная техника» создала робота «Федора», который отправился к МКС 22 августа 2019 года на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Корабль с роботом на борту отчалил от Международной космической станции вечером 6 сентября. Он вернулся на Землю 7 сентября.

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