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Рэпер Баста представит документальный фильм о боксерском турнире

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Рэпер Баста (Василий Вакуленко) работает над документальным фильмом «Нокдаун» об участниках боксерского турнира GAZFIGHT, организатором которого является. Об этом сообщили в понедельник, 17 мая, на телеканале РЕН ТВ.

Документальный фильм будет выполнен с разными визуальными эффектами. В «Нокдауне» участники предстоящего турнира рассказывают зрителю о боксе. Ключевые сцены будут сняты во время турнира, который состоится 21 мая.

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«Меня зовут Василий, мне 41 год и для меня бокс — ежедневная приятная тяжелая работа над самим собой. Если мне что-то очень нравится, я пытаюсь в этом чего-то добиться для себя и победить собственную лень, неумение, старость, слабость», — уточнил создатель фильма.

Вакуленко в боксе уже три года. На данный момент у музыканта его собственная студия оборудована боксерскими снарядами и стоят тренажеры.

«Музыка и спорт — вещи одного порядка. Музыка вдохновляет, прокачивает, заряжает, и спорт делает то же самое», — объяснил Баста.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.

Ранее, 13 мая, российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал о предстоящем бое против спортсмена Евгения Романова на турнире GAZFIGHT. Он назвал этот поединок одним из важнейших в своей карьере.

За день до этого Баста поделился своими ожиданиями от поединка Кудряшова и Романова. По словам музыканта, оба спортсмена — легенды российского бокса, их шансы в бою равны, поэтому это будет интересный поединок.

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