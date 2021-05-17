Сирены воздушной тревоги снова сработали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги вновь звучат после полуночи 17 мая в городе Беэр-Шева на юге Израиля, оповещая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа. Об этом сообщает издание Times of Israel.

«Сирены предупреждения о ракетном нападении звучат в южном городе Беэр-Шева и его окрестностях», — отмечается в сообщении.

Накануне сирены противовоздушной обороны сработали в Беэр-Шеве и Ашкелоне на юге Израиля. В результате атаки движением ХАМАС израильских территорий серьезно пострадали дома в жилых кварталах и автомобили.

В тот же день израильские военные заявили, что с начала обострения по территории Израиля из сектора Газа было выпущено около 3,1 тыс. ракет.

16 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что цель страны состоит в том, чтобы добиться спокойствия и нормализовать отношения между израильскими арабами и евреями.

В тот же день Израиль нанес удар по офису службы внутренней безопасности ХАМАС в секторе Газа. По информации израильских военных, офис использовался в террористических целях. Также военные поразили пост ХАМАС в северном секторе и склад оружия ХАМАС в центральной части Газы.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, сотни граждан пострадали, почти 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибли более 200 палестинцев, пострадали свыше 1,2 тыс. человек.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.