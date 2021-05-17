Волнительный момент: «Алые паруса» запустили кастинг на шоу-2021

В Петербурге набирает обороты подготовка к празднику выпускников «Алые паруса – 2021». Начался кастинг лучших молодежных творческих коллективов и исполнителей, которые 25 июня выступят наравне со звездами. Первый этап продлится до 19 мая, второй состоится 3 и 4 июня. В этом году зрители «Алых парусов» увидят живое шоу невиданного размаха: организаторы готовят номера на воде и в воздухе, которые будут посвящены 800-летию со дня рождения Александра Невского и юбилею полета Юрия Гагарина. Детали держатся в секрете, но эксперты уверены: всё пройдет еще более масштабно, чем прежде, ведь даже пандемия год назад не нарушила красивую традицию. Праздник 2020 года, прошедший полностью в телевизионном формате, завоевал награды престижнейшей международной премии Global Eventex Awards сразу в пяти номинациях. По мнению политологов, «Алые паруса» стали ярким примером того, как Россия развивается вопреки санкциям, предрассудкам и мировому кризису. «Известия» оценили роль праздника в судьбе страны.

Большое плавание

Новейшая история «Алых парусов» насчитывает 17 лет. Петербургский праздник выпускников, появившийся еще в 1968-м, но просуществовавший лишь десятилетие, был возрожден в 2005 году Акционерным Банком «Россия», правительством города и Пятым каналом. С тех пор шоу многократно расширило аудиторию, включило в себя новейшие постановочно-технические решения и даже обзавелось собственным кораблем — с 2019-го его роль играет белоснежный бриг «Россия» отечественной постройки.

Пандемия, которая фактически поставила на паузу весь мир, не смогла отменить праздник российских выпускников, хотя и внесла коррективы. В прошлом году «Алые паруса» провели полностью в телевизионном формате, без присутствия зрителей и в непривычном месте — вместо акватории Невы у Зимнего дворца основной «сценой» стал Финский залив. При этом шоу, которое обычно готовили целый год, в 2020-м удалось организовать всего за месяц. Вынужденный отказ от живого действа дал возможность бросить все силы на создание телевизионной картинки, не ограничиваясь единственной локацией, и развернуть шоу на большем пространстве. А главное — праздник, прежде считавшийся прерогативой Санкт-Петербурга, объединил всю страну, собрал перед экранами телевизоров и мониторов как вчерашних школьников, так и их родителей от Калининграда до Владивостока. В итоге трансляция набрала почти 17 млн просмотров.

Волнительный момент1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Успех был настолько очевиден, что даже в разгар очередного осложнения международных отношений западные жюри не могли не оценить «Алые паруса – 2020». Шоу номинировалось в пяти категориях Global Eventex Awards (ее называют «Оскаром» и «Эмми» в этой сфере) и во всех завоевало награды: четыре золота и одно серебро.

— Eventex — одна из немногих интернациональных премий в ивент-индустрии. Судьи принимают во внимание и уровень самого мероприятия, и его пиар, — поделилась с «Известиями» член жюри Global Eventex Awards Мария Кириллова. — «Алые паруса» традиционно привлекают особое внимание на европейской сцене. Это единственное в своем роде столь красочное и масштабное событие, которое объединяет и пиротехническое шоу, и музыкальный фестиваль, и праздник для молодежи.

Профессиональное жюри Global Eventex Awards выделило петербургское шоу среди рекордного числа заявок: с ним состязались 560 конкурсантов из 37 стран.

Праздник не пал жертвой ни пандемии, обрушившей весь мировой шоу-бизнес, ни санкций, введенных против его организаторов, — Акционерный Банк «Россия» одним из первых попал под американские ограничения еще в 2014 году, сразу после «крымской весны». По мнению политологов, успех «Алых парусов – 2020» стал важной международной победой всей страны, поскольку создал для зарубежного зрителя совсем иной образ России, отличный от распространяемых западной пропагандой страшилок.

Волнительный момент2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Такие праздники — это очень хорошие поводы привлечь внимание к нашей стране, к тому, что у нас на самом деле происходит. На Западе идет настоящее промывание мозгов, мы видим это на каждом шагу. Поэтому организаторы «Алых парусов» решают очень большую государственную задачу. Они на весь мир транслируют образ современной России, России будущего, — уверен политический обозреватель Кирилл Стрельников.

С ним солидарен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, «Алые паруса – 2020» победили, потому что обойти их вниманием было невозможно. Запад практически в каждой сфере вставляет России палки в колеса, но здесь запустить негативную волну не удалось, и проект, который начался как городской, теперь известен во всем мире.

Фейерверк и слезы счастья

Каждый год праздник объединяет всё новых и новых талантливых людей: артистов, постановщиков, организаторов, операторов, костюмеров... Коллективная работа, ощущение причастности к общему делу государственного масштаба здесь сочетаются с личными историями и судьбами — в жизни многих участников «Алые паруса» сыграли особую роль.

«Для меня как для артиста участие в «Алых парусах» — огромная честь и незабываемые впечатления, которые я сохраню на всю жизнь», — поделился певец Александр Панайотов, выступивший на Дворцовой площади в 2017 году. А режиссер Алексей Голубев, ставивший «Алые паруса – 2012» (а кроме того, номер Полины Гагариной для «Евровидения», фестиваль художественной гимнастики Алины Кабаевой и многие другие крупные мероприятия), признается, что для него работа над праздником выпускников стала знаковым эпизодом в творческой биографии.

Волнительный момент4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Над организацией работает очень профессиональная команда. Это большой масштабный проект, здесь продумывается каждая деталь того, что будет происходить в тот или иной момент, — рассказал «Известиям» Алексей Голубев. — Не должно быть ни единого «провиса» действия, ведь шоу ориентировано в первую очередь на молодых зрителей, их внимание особенно сложно удержать.

А у Александры Соловьевой, сыгравшей Ассоль в прошлом году, участие в празднике выпускников совпало с собственным окончанием школы, поэтому она восприняла происходящее особенно лично.

«Перед тем как в прямом эфире войти в кадр, я должна была прятаться за бортом корабля. И вот я лежу, смотрю на небо, а там начинает греметь салют. И у меня просто слезы счастья. Это было незабываемо», — вспоминает молодая актриса. И признается, что организаторы и коллеги отнеслись к ней с родственной заботой: продюсер помогала ей согреться во время холодных ночных съемок на Неве, а в день рождения девушку поздравляла вся команда шоу.

В путь под триколором

Если в прошлом году «Алые паруса» стали свидетельством устойчивости страны в поворотный момент мировой истории, то в 2021-м шоу будет символизировать возвращение к нормальной жизни. Мероприятие снова пройдет в живом формате, выпускники выйдут на набережную Невы, а бриг проплывет мимо Зимнего дворца и Петропавловской крепости.

Конечно, не обойдется без новшеств. Впервые помимо алых парусов у брига будут еще синий и белый стяги, вместе образующие триколор, — ровно 30 лет назад эти цвета оказались на флаге нашей страны. Отмечены будут и другие важные даты отечественной истории: 800 лет со дня рождения Александра Невского и 60 лет полета Юрия Гагарина в космос. Само шоу обещает быть еще более масштабным, чем прежде.

— У нас увеличивается количество съемочных точек и камер, участвует запредельно большое количество артистов — больше сотни, — рассказал режиссер-постановщик проекта Михаил Колпахчиев. — Наша задача — каждый раз находить какие-то новые углы, под которыми мы показываем действие, чтобы зритель проникался еще больше.

Волнительный момент3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Участники кастинга, который уже стартовал, смогут побороться за все роли, включая ведущего праздника, составив таким образом конкуренцию Ивану Урганту. Специалисты развлекательной индустрии признают: устроителям «Алых парусов» из года в год удается не повторяться.

— Это потрясающее видовое и пиротехническое шоу. И каждый раз всё становится только лучше, потому что с новыми людьми, приходящими в проект, появляется новая энергия. А это созвучно свежей энергии самих выпускников, — отмечает Алексей Голубев.

Десять лет проработавший в Cirque du Soleil режиссер, замхудрука Театра имени Олега Табакова Павел Брюн назвал идею праздника красивой, романтической, глобальной и «в высоком смысле карнавальной».

— Идея, конечно, первична. Но если под нее находится адекватное финансирование, а в случае с «Алыми парусами» оно, судя по результату, всегда было адекватно, то возможно очень многое, — сказал он «Известиям».

Да, сложные времена не закончились. Пандемия еще не в полной мере сдалась под натиском вакцинации, да и на мировой арене всё неспокойно. Но мы знаем: вопреки всему в самую короткую ночь года небо над Петербургом озарится удивительными фейерверками, а в акваторию Невы войдет белоснежный парусник под алыми парусами, даря надежду на светлое будущее не только сотням тысяч выпускников, но и всей стране.