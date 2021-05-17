Пеняйте на себя: страховые отказывают в выплате неустойки по ОСАГО

Верховный суд обязал страховые компании выплачивать неустойку автомобилистам, вовремя не получившим положенные выплаты. Однако независимые эксперты признают: некоторые компании используют любые способы, чтобы этого не делать. «Известия» выяснили, на какие выплаты могут рассчитывать водители и как их добиться.

Определение Верховного суда было вынесено по делу Юлии Числиной. В апреле 2018 года она попала в аварию на своей Lada Kalina по вине водителя «Газели». Участники ДТП составили Европротокол. На тот момент электронная версия Европротокола еще не работала и при составлении бумажного документа можно было рассчитывать на выплату до 100 тыс. рублей.

На ремонт не направили, в выплате отказали

Ответственность автомобилистки была застрахована в компании «АльфаСтрахование», и потерпевшая уведомила страховщика о произошедшем. В мае страховщик провел осмотр автомобиля, но направление на ремонт выдавать не стал.

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В июне 2019 года Числина направила в адрес страховщика заявление с требованием выплатить ей страховое возмещение. Согласно независимой экспертизе, ущерб составил около 40 тыс. рублей. Также автомобилистка потребовала выплатить ей неустойку за каждый день просрочки, потерю товарной стоимости автомобиля, которому на тот момент было менее пяти лет, и нанесенный отказом в направлении на ремонт моральный вред. Страховая компания и в этот раз отказалась удовлетворить требование клиентки.

Следующий этап

После этого, в августе 2019 года автомобилистка обратилась к финансовому уполномоченному. В настоящее время этот шаг обязателен — сразу обращаться в суд нельзя. Рассмотрев обстоятельства, финуполномоченный встал на сторону автомобилистки. Он потребовал у компании «АльфаСтрахование» возместить страховое возмещение в размере 39 600 рублей, а также заплатить штраф 1800 рублей.

Также было вынесено постановление, что в случае неисполнения страховщиком обязанности по выплате возмещения в течение десяти рабочих дней после вступления решения в силу со страховой компании в пользу автовладелицы подлежит взысканию неустойка за период с 15 мая 2018 года по дату фактического исполнения обязательства.

Согласно закону об ОСАГО, неустойка рассчитывается исходя из ставки 1% в день от суммы, которую должна заплатить страховая компания. В случае Числиной сумма ремонта составляла 39 600 рублей. По расчетам неустойка превышала бы 200 тыс. рублей. Однако финуполномоченный уточнил, что страховой компании не придется платить более 100 тыс. рублей.

Пеняйте на себя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Эксперты объясняют, что такое ограничение связано с заключением Европротокола и его нормами.

« Автомобилистка не получила бы более 100 тыс. рублей, поэтому финуполномоченный и назвал эту сумму, — уточнил в беседе с "Известиями“ юрист в области страхования Сергей Беляков. — Сейчас при заключении Европротокола в электронном виде, а также при оформлении инспекторами ГИБДД можно рассчитывать на выплату до 400 тыс. рублей».

В удовлетворении требований о взыскании утраты товарной стоимости, расходов на оплату почтовых услуг финуполномоченный отказал, а требование о компенсации морального вреда и штрафа оставил без рассмотрения. В итоге страховая компания в октябре 2019 года перечислила Числиной страховое возмещение в размере 39 600 рублей, а также финансовую санкцию в размере 1800 рублей.

Неустойки не избежали

Получилось, что, произведя эти выплаты и вовремя исполнив решение финуполномоченного, страховщик смог избежать выплаты неустойки. Но такой исход Числину не устроил, ведь согласно закону об ОСАГО автовладельцы имеют право на получение неустойки, если направление на ремонт в срок, предусмотренный страховщиком, истцу выдано не было. Автомобилистке пришлось обращаться в мировой суд для взыскания положенной пени.

Мировой судья пришел к выводу, что основания для взыскания неустойки есть. Страховая компания подала апелляцию, но суд апелляционной инстанции с выводами мирового судьи согласился. Тогда страховщик уже в 2020 году обратился в кассационную инстанцию.

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Кассационный суд указал на нормы Закона о финансовом уполномоченном. В соответствии с ним страховая компания освобождается от обязанности уплаты неустойки в случае исполнения решения финансового уполномоченного в установленные в нем сроки. Однако получалось так, что пропущенные изначально сроки выплаты по жалобе, поданной в 2018 году в рамка закона об ОСАГО, этим решением почему-то не учитывались.

Числина обратилась в Верховный суд, а тот пришел к выводу, что обжалуемое судебное постановление «принято с существенными нарушениями норм материального права и согласиться с ними нельзя».

Закон об ОСАГО первичен

Как указал Верховный суд, согласно закону об ОСАГО, при удовлетворении судом требований автомобилиста об осуществлении страховой выплаты суд взыскивает со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего штраф в размере 50% от разницы между совокупным размером страховой выплаты и размером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в добровольном порядке.

Страховщик освобождается от уплаты штрафа, только если исполнит решение уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Однако страховщик освобождается от уплаты неустойки, суммы финансовой санкции и штрафа, только если исполнил в том числе и нормы закона об ОСАГО.

«Из приведенных положений закона в их совокупности следует, что для освобождения страховщика от обязанности уплатить неустойку необходимо не только исполнение решения финансового уполномоченного, но и исполнение обязательства в порядке и сроки, установленные законом об ОСАГО», — говорится в определении Верховного суда.

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При ином толковании данных правовых норм потерпевший при разрешении вопроса о неустойке будет находиться в невыгодном положении по сравнению с потерпевшим, который не страховал свою ответственность по ОСАГО.

В таком случае страховая компания «получает возможность в течение длительного времени уклоняться от исполнения обязательств по договору ОСАГО и неправомерно пользоваться причитающейся потерпевшему денежной суммой без угрозы применения каких-либо санкций до вынесения решения финансового уполномоченного».

Что говорят страховщики

Как объяснили в РСА, обязанность страховщика осуществить выплату неустойки и случаи, когда она должна быть выплачена, прямо установлены в законодательстве.

«При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или срока выдачи потерпевшему направления на ремонт транспортного средства страховщик уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в порядке, установленном федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

В компании «АльфаСтрахование» «Известиям» сообщили, что в полном объеме исполнили решение финансового омбудсмена по данному делу, и подтвердили, что также исполнят решение судебного органа после его вступления в силу.

Почему страховщики не платят по ОСАГО

Юрист Сергей Беляков уверен: страховые компании используют любой способ сначала отказать в выплате автомобилистам, а потом и не платить пени. По его словам, страховщики пользуются тем, что не каждый готов для получения выплат доходить до Верховного суда.

Пеняйте на себя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе