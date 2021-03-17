Попова рассказала о попадании новых штаммов COVID-19 в Россию из других стран

Случаи заражения южноафриканским и британским штаммом коронавируса в России были завозными из Европы, ОАЭ, Занзибара и ЮАР. Об этом в среду, 17 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

«Два случая выявления южноафриканского штамма, они были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую Республику, а в другом случае — Занзибар. А британский штамм — чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа, из европейских стран несколько случаев таких завозов мы тоже видим», — сказала она.

Попова объяснила привоз британской разновидности коронавируса в страну его широкой распространенностью в странах Европы.

Накануне стало известно, что в стране выявили южноафриканский штамм коронавирусной инфекции.

При этом 10 марта Попова заявляла, что в России пока нет широкого распространения новых мутаций коронавируса. В тот же день глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране зарегистрировали тест-систему для выявления ряда штаммов коронавируса, в том числе британского.

Также Попова выразила уверенность, что люди, переболевшие распространенными на территории России мутациями COVID-19, а также сделавшие прививку, не заразятся британским штаммом.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон тогда сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Южно-Африканской Республике стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.