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Минфин рассказал о действиях в случае введения санкций против госдолга

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В случае введения санкций в отношении госдолга России власти профинансируют все текущие расходы. Об этом в среду, 17 марта, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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«Если такие решения (о введении санкций. ― Ред.) будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации, для того чтобы профинансировать все первоочередные расходы», ― сказал он в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Министр, в частности, указал на то, что можно будет договориться с Центробанком России касательно предоставления банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).

Ранее, 11 марта, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что санкции против российского госдолга, если таковые будут введены, в первую очередь нанесут ущерб интересам западных инвесторов.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что введение Западом против России политически мотивированных ограничений обусловлено самим фактом существования российского государства. Он также отметил, что важным результатом санкций стало создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны. Президент отметил, что риски для инвестиций в российскую экономику снизились, и призвал бизнес обратить внимание на возможность вкладывать деньги «дома».

Кроме того, российский лидер указал на необходимость системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса, для того чтобы к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос не меньше чем на 70% в реальном выражении.

4 марта стало известно, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Отмечается, что санкции, связанные с российским госдолгом, будут приняты при условии, что такие же меры примут и в Европе.

2 марта министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало список компаний из России, в отношении которых вводятся новые ограничения. Рестрикции распространятся на 10 российских компаний, три немецкие и одну швейцарскую.

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