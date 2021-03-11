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Путин призвал системно поддерживать инвестиционные проекты бизнеса

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса. Об этом он сообщил в четверг, 11 марта, на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

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«Напомню о поставленной цели: к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в России должен вырасти не меньше чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом. Чтобы выйти на этот уровень, необходимо системно поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса», — сказал российский лидер.

Он отметил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились.

«Благодаря целенаправленной экономической политике нам удалось избежать провала инвестиционной активности, серьезно снизились риски вложения в российскую экономику. Сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной — это, безусловно, наша задача», — объяснил президент России.

Кроме того, Путин потребовал от правительства безотлагательно запустить механизм компенсации инвестиционных вычетов.

В декабре прошлого года ректор Российского технологического университета (МИРЭА) Станислав Кудж предложил ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки.

В конце января текущего года Путин рассказал, что власти поддерживают иностранных инвесторов и правила работы для бизнеса в России должны быть понятными и прозрачными.

В тот же день, 28 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что в государстве необходимо создавать благоприятную атмосферу в сфере инвестиций.

В середине октября 2020 года Путин перечислил факторы успешного инвестиционного развития, среди них — политическая и экономическая стабильность, а также эффективная работа правоохранителей.

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