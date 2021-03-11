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Решетников высказался о возможных санкциях в отношении госдолга РФ

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Санкции против российского госдолга, если таковые будут введены, в первую очередь нанесут ущерб интересам западных инвесторов. Такое мнение в четверг, 11 марта выразил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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Он отметил, что в течение года, как он занимает должность главы ведомства, темы введения тех или иных антироссийских рестрикций всплывают постоянно и санкционная повестка или фон стали, по его словам, обычной частью жизни страны.

«При этом то, что звучало — санкции на российский госдолг, по большому счету, — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг. На сегодняшний момент доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая — порядка 23%, но это точно не критично для нас», — заявил он на брифинге.

Поэтому, по его словам, введение подобных ограничений «будет наказанием» западных инвесторов и при этом существенно не повлияют на финансовое положение России.

«Какие-то колебания, конечно, возможны. Но фундаментально это ни на что не повлияет», — заключил министр.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что введение Западом против России политически мотивированных ограничений обусловлено самим фактом существования Российского государства. Он также указал, что важным результатом санкций стало создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны. Президент отметил, что риски для инвестиций в российскую экономику снизились и призвал бизнес обратить внимание на возможность вкладывать деньги «дома».

Кроме того, президент заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса для того, чтобы к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос не меньше чем на 70% в реальном выражении.

4 марта стало известно, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Отмечается, что санкции, связанные с российским госдолгом, будут приняты при условии, что такие же меры примут и в Европе.

2 марта министерство торговли США опубликовало список компаний из России, в отношении которых вводятся новые ограничения. Рестрикции распространятся на 10 российских компаний, три немецкие и одну швейцарскую.

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