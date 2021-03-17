Силуанов допустил расширение программы льготной ипотеки на семьи с детьми

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в среду, 17 марта, сообщил, что правительство обсуждает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки, а также рассматривает ее пролонгацию и расширение на семьи с детьми.

«Сейчас рассматриваются различные варианты: пролонгация этой программы на более длительные сроки, особый упор на социальный аспект, возможно расширение на семьи с детьми, поддержка через льготную ипотеку индивидуального жилищного строительства», — отметил он.

Силуанов подчеркнул, что действие подобной программы завершается 1 июля, к данному сроку кабмин примет необходимое решение на основании предложенных вариантов.

Ранее, 16 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, согласно которому льготную ставку по ипотеке необходимо устанавливать, исходя из показателя среднедушевого дохода по региону. Он указал на то, что благодаря льготной ипотеке со ставкой 6,5% удалось улучшить жилищные условия свыше 2 млн человек.

11 марта вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявил, что правительство России готово совместно с Центробанком рассматривать все предложения по продлению программы льготной ипотеки, однако регионы, которые озвучила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в кабмине не рассматривались.

Набиуллина в интервью «Известиям» сообщила, что в нескольких российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить. По ее словам, в этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет.

Она отметила, что, по расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых могли бы без негативных эффектов продолжаться программы льготной ипотеки: Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двоих и более детей.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября правительство продлило эту программу до 1 июля 2021 года.