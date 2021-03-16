В Госдуме предложили устанавливать ставку по ипотеке с учетом доходов в регионе

Льготную ставку по ипотеке необходимо устанавливать, исходя из показателя среднедушевого дохода по региону. Об этом во вторник, 16 марта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты российского парламента указал на то, что благодаря льготной ипотеке со ставкой 6,5% удалось улучшить жилищные условия свыше 2 млн человек.

«Программа оказала существенную экономическую поддержку для строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса. В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость. Сейчас правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов», ― сказал Володин журналистам.

Он отметил, что в 2020 году среднедушевой доход, к примеру, в Москве составлял 75 293 рубля, а в Волгограде ― 25 084 рубля. В связи с этим Володин подчеркнул, что ипотечная ставка одинакова, но затем спросил, в равной ли степени она доступна для жителей названных регионов. Председатель Госдумы напомнил, что была снижена до 2% годовых ставка по ипотеке в субъектах РФ Дальневосточного федерального округа, а также введена сельская ипотека под 3% годовых.

«Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье. Для этого нужна мотивация, в том числе ― за счет выгодной процентной ставки», ― заключил он.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что правительство будет принимать решение о продлении программы льготной ипотеки, исходя из показателей ключевой ставки Банка России.

По его словам, если регулятор будет держать низкую ставку, то потребности в компенсации не будет, однако в обратном случае компенсировать всё же придется. В связи с этим вице-премьер подчеркнул, что говорить о том, на каких именно условиях будет продлеваться программа, в настоящее время сложно.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям» заявила, что в нескольких российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить. По ее словам, в этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет.

Она отметила, что, по расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых могли бы без негативных эффектов продолжаться программы льготной ипотеки: Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двоих и более детей.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября правительство продлило эту программу до 1 июля 2021 года.