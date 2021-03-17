В Госдуме поддержали идею о введении трех дополнительных выходных

Сергей Вострецов, входящий в комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, 17 марта поддержал идею введения дополнительных выходных дней в России.

Вострецов предложил сделать выходными День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя.

«Но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты», — цитирует Вострецова агентство городских новостей «Москва».

Переход на четырехдневную рабочую неделю Вострецов назвал вопросом времени. По его мнению, до конца текущего десятилетия процесс перехода к такому формату работы завершится.

Ранее, 11 марта, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева выступила в поддержку введения сокращенной рабочей недели для женщин.

Адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко подобную инициативу не поддержала. В разговоре с «Известиями» она отметила, что из-за перехода к четырехдневной рабочей неделе может пострадать зарплата женщин, кроме того, возникнет дискриминация по половому признаку при приеме на работу.

В феврале 2021 года заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея о переходе к четырехдневной рабочей неделе стала вновь актуальна в период пандемии коронавируса, однако осуществлять переход нужно не в ущерб экономике.

Также зимой более половины российских работодателей заявили, что готовы рассмотреть вопрос о переходе к сокращенной рабочей неделе в долгосрочной перспективе.