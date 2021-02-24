Более половины работодателей в России не исключили переход на четырехдневку

Более половины российских работодателей допустили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

О готовности в будущем сократить рабочую неделю заявили 53% респондентов. Еще 6% опрошенных сообщили, что рассматривают такой переход уже в ближайшем будущем. При этом 41% участников опроса категорически не планируют такого шага в далеком будущем, передает «РИА Новости».

Кроме того, выяснилось, что 42% опрошенных работодателей отрицательно оценивают идею четырехдневной рабочей недели, 20% высказались нейтрально, а 38% выступили в поддержку.

Представители бизнеса также выделили плюсы и минусы сокращенной рабочей недели. Так, половина респондентов отметила, что сотрудники смогут больше времени проводить с семьей. Почти треть работодателей считают, что такое нововведение защитит коллектив от усталости и выгорания.

Еще 24% отметили, что сотрудники начнут эффективнее использовать рабочее время, а 15% — что у работников будет больше времени на повышение квалификации. При этом 34% опрошенных не видят никаких преимуществ короткой рабочей недели.

В то же время 56% российских работодателей полагают, что сокращение рабочей недели будет связано с понижением зарплат. 40% опасаются сокращения производительности компании, треть — снижения трудовой дисциплины. 19% отметили возможные бюрократические сложности. Еще 7% респондентов считают, что сотрудники будут сильнее уставать. 11% представителей бизнеса не видят недостатков в четырехдневке.

Опрос был проведен в феврале, в нем приняли участие 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов России.

Ранее, 3 февраля, сервис по поиску работу Superjob опубликовал данные опроса, согласно которому переход на четырехдневную рабочую неделю поддерживают 48% россиян. По информации аналитиков, формат четырехдневной рабочей недели уже внедрили 4% российских предприятий, еще 13% задумывались о таком нововведении.

В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики.